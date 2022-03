Calcio/ Vittoria con il botto, il Rapallo Rivarolese passa a Finale - LevanteNews

ECCELLENZA – PLAYOFF, 4a GIORNATA:

FINALE – RAPALLO RIVAROLESE 0-3

RETI: 43° Ymeri (RR), 58° Paterno (RR), 78° Michelotti (RR)

ARBITRO: Sig. Guglielmo Noce di Genova

SPETTATORI: 350 circa.

Davanti ad una cornice di pubblico notevole di questi tempi (circa 350 spettatori, forse qualcuno di più…) vittoria col botto per il Rapallo Rivarolese che sbanca con merito un campo difficile come il “Felice Borel” di Finale. Il neo-allenatore dei ruentini Augusto Podestà ha messo in campo un 3-5-2 iniziale, lasciando inizialmente in panchina due pedine di lusso come Brusacà e Chiarabini. Il primo tempo è stato sostanzialmente equilibrato, con una leggera supremazia dei padroni di casa, che però hanno dovuto patire gli infortuni di Scarrone ed Odasso, sostituiti durante la prima frazione di gioco. All’8° un tiro di Garibbo dal limite viene parato. Gioco che ristagna a lungo a centrocampo e l’azione successiva degna di nota avviene solo al 32° quando un tiro velleitario di Fabbri finisce ampiamente fuori. Al 38° azione pericolosissima dei giallo-rossi con Faedo, il cui tiro a girare dal limite trova uno Scatolini in giornata di grazia che con un volo plastico devia in angolo. Al 43° davvero un eurogol quello del capitano bianconero Ymeri, che con un tiro a girare che si infila nel sette batte l’estremo difensore locale, 0-1 per noi. Squadre al riposo.

Nella ripresa al 51° un tiro di Galli dal limite viene neutralizzato dal portiere rapallese. Al 52° cross da destra colpo di testa di Faedo parato. Al 58° ecco il raddoppio del Rapallo Rivarolese, azione di contropiede di Zunino, tiro parato, irrompe Paterno che insacca, 0-2! Al 73° una punizione di Ferrara dal limite finisce circa un metro a lato. Al 78° i ragazzi di mister Podestà calano il tris, cross di Chiarabini, colpo di testa del liberissimo Michelotti e gol, 0-3! Il Finale cerca almeno il gol della bandiera, all’86° punizione dal limite di Galli, Scatolini non si fa sorprendere e devia in angolo. Triplice fischio finale e meritata vittoria dei bianconeri.

Il prossimo turno Domenica prossima 3 Aprile 2022 alle ore 15.00 al “Macera” vedrà il Rapallo Rivarolese ospitare la Genova Calcio, che ha battuto l’Albenga con un rotondo 2-0. Servirà la massima concentrazione per ripetere la bella prova di oggi, per cercare di ottenere quella vittoria che, in caso di pareggio in Fezzanese-Cairese (il big-match della giornata), permetterebbe ai ruentini di tornare al primo posto in classifica, seppur in coabitazione. Ma questo, almeno per ora, è solo fantacalcio…un passo alla volta!