Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco

Quasi pomeriggio i Vigili del fuoco hanno operato a Borzonasca per un incendio di bosco. Ad operare per lo spegnimento oltre la squadra di Chiavari, il canadair 23 della flotta aerea VVF, il direttore della operazioni di spegnimento DOS VF diverse squadre di volontari AIB giunti dai paesi limitrofi. Alle 19 circa è stato dichiarato in bonifica.