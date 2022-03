Strade provinciali: la mappa di quelle con lavori in corso - LevanteNews

Dal sito della Città metropolitana (Riportiamo solo i lavori che riguardano il Levante e ricordiamo che è chiuso per lavori il traforo del Ferriere)

Strada SP023 della Scoglina

Ordinanza 36 del 09/03/2022

l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile, lungo la SP n. 23 della Scoglina, tra le progr.ve km 2+305 e km 4+310, in Comune di Lorsica. L’impianto semaforico resterà in funzione dal dal 10/03/2022 al 10/04/2022, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 18,00.

Strada SP024 di Lorsica Ordinanza 37 del 09/03/2022

l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile, lungo la SP n. 24 di Lorsica, tra le progr.ve km 0+050 e km 3+055, in Comune di Lorsica. L’impianto semaforico resterà in funzione dal dal 10/03/2022 al 10/04/2022, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 18,00.

Strada SP026 di Val Graveglia

Ordinanza 26 del 17/02/2021

a decorrere dal 17/02/21 istituzione lungo la SP 26 di Valgraveglia per il ponte in Località Prato di Reppia, tra le prog.ve km 15+936 e km 15+946, in Comune di Ne, della seguente limitazione della circolazione veicolare: divieto di circolazione per tutti i veicoli aventi una massa superiore a 40,00 t (art. 118 comma 1 lettera d del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni)

Strada SP032 di Leivi

Ordinanza 143 del 09/12/2014

Istituzione lungo la SP n. 32 del Bocco di Leivi del divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a t 14,00, tra le progr.ve km 4+300 e km 8+060, nei Comuni di Leivi e San Colombano Certenoli

Strada SP033 di San Salvatore

Ordinanza 22 del 12/02/2021

a decorrere dal 12/02/21 istituzione lungo la SP 33 di San Salvatore per il ponte in Località Casali, tra le prog.ve km 4+475 e km 4+489, in Comune di Carasco, delle seguenti limitazioni della circolazione veicolare: – divieto di circolazione per tutti i veicoli aventi una massa superiore a 32,00 t (art. 118 comma 1 lettera d del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni) – obbligo di distanziamento minimo di m 15 tra i veicoli (art. 116 comma 1 lettera d del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni)

Strada SP034 di Cogorno

Ordinanza 46 del 25/03/2022

l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile, lungo la SP n. 34 di Cogorno, tra le progr.ve km 3+535 e km 5+145, a tratti saltuari, in Comune di Cogorno, per effettuare l’installazione della fibra ottica. L’impianto semaforico resterà in funzione dal 01/04/22 al 10/05/22, dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 18,00;

Ordinanza 42 del 18/03/2022

l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile, lungo la SP n. 34 di Cogorno, tra le progr.ve km 2+700 e km 2+800, in Comune di Cogorno, per ripristino muro di contenimento del terreno soprastante la strada;



SP n. 49 di Sopralacroce. Comune di Borzonasca installazione di un sistema di monitoraggio su scarpata rocciosa a monte tra le progr.ve 1+200 e 1+300. L’installazione nello stesso tratto di strada di un sistema di monitoraggio ed allarme di controllo della frana costituito da stazioni di misurazione e controllo a mezzo sensori in parete rocciosa collegate con le stazioni semaforiche collocate in corrispondenza della sede stradale che permette mediante la segnalazione di pericolo l’immediata sospensione della circolazione veicolare e pedonale

Strada SP071 di Monte Cornua

Ordinanza 43 del 23/03/2022

la temporanea interdizione della circolazione veicolare lungo la SP n. 71 di Monte Cornua, tra le progr.ve km 6+160 e km 6+627 in Comune di Sori. Il provvedimento resterà in vigore con orario continuativo dal 28/03/2022 al 10/04/2022.

Ordinanza 15 del 08/02/2022

Istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile, con eventuali sospensioni della circolazione veicolare di circa 15 – 20 minuti quando richiesto dalle lavorazioni, lungo la SP n. 71 di Monte Cornua, tra le progr.ve km 6+450 e km 7+094, in Comune di Sori, per l’esecuzione di lavori di posa idrica e fognaria

Strada SP072 di Alpepiana

Ordinanza 98 del 23/11/2017

Istituzione lungo la SP n. 72 di Alpepiana in corrispondenza del ponte tra le prog.ve km 0+300 e km 0+400 nei Comuni di Santo Stefano d’Aveto e di Rezzoaglio di un senso unico alternato a vista a seguito del restringimento della carreggiata fino a m. 2,90

Strada SP073 del Faiallo

Ordinanza 39 del 10/03/2022

Istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile, tra le progr.ve km 0+800 e km 0+900, in Comune di Mele per l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria del ciglio e della scarpata

Strada SP077 di Boasi

Ordinanza 32 del 28/02/2022

Istituzione del limite massimo di velocità di 50 km/h lungo i tratti correnti all’esterno dei centri abitati dei Comuni di Lumarzo e Davagna

Strada SP082 di Sant’Alberto di Bargagli

Ordinanza 31 del 25/02/2022

Istituzione del limite massimo di velocità di 40 km/h lungo i tratti correnti all’esterno dei centri abitati dei Comuni di Bargagli e Lumarzo

Strada SP085 di Verzi

Ordinanza 38 del 09/03/2022

l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile, lungo la SP n. 85 di Verzi, tra le progr.ve km 0+330 e km .0+570 circa, in Comune di Cicagna. L’impianto semaforico resterà in funzione continuativamente dal , 24 ore su 24, dal 14/03/2022 fino al ripristino delle condizioni di transitabilità.

Strada 333 di Uscio

Ordinanza 40 del 16/03/2022

istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile, lungo la SP n. 333 di Uscio, tra le progr.ve km 3+725 e km 7+545, a tratti saltuari, in Comune di Avegno, per effettuare l’installazione della fibra ottica.