Sori: "Cavalli e paladini dall’Opra dei Pupi” con Moni Ovadia - LevanteNews

SoriTeatro 2021/2022 – VII stagione

Direzione artistica Sergio Maifredi

Giovedì 31 marzo 2022, ore 21

SoriTeatro stagione 2021/2022

Il canto del rinascimento italiano

Moni Ovadia

Mario Incudine

Antonio Vasta

Baiardo e Brigliadoro

Cavalli e paladini dall’Opra dei Pupi

Progetto e regia Sergio Maifredi

Consulenza letteraria Corrado Bologna

Produzione Teatro Pubblico Ligure

Biglietto spettacolo: 15€ intero; 13€ ridotto

Info e biglietti: Pro Loco di Sori (0185 700681), Pro Loco di Recco (0185 722440) e on line su Happyticket.it

Email: lombardo@teatropubblicoligure.it

Con “Baiardo e Brigliadoro. Cavalli e paladini dall’Opra dei Pupi” la Stagione Soriteatro 21/22, ideata da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi, giunge al suo penultimo spettacolo. Ne sono protagonisti due artisti attesi e amati dal pubblico ligure, in particolare dopo il successo di “Un canto mediterraneo” andato in scena al Teatro Nazionale di Genova: Mario Incudine e Antonio Vasta, a cui si aggiunge un cantore d’eccezione come Moni Ovadia. Tre narratori che, fra musica e parole, giovedì 31 marzo 2022, alle ore 21, condurranno gli spettatori alla scoperta di un’altra tappa del “Canto del Rinascimento italiano”, un progetto che a Sori ha già visto Tullio Solenghi e Corrado Bologna interpreti di “Orlando furioso” di Ludovico Ariosto, Maddalena Crippa e Corrado Bologna dare voce ad “Armida” dalla “Gerusalemme liberata” di Torquato Tasso, con la drammaturgia di Peter Stein. Moni Ovadia il pomeriggio del 31 marzo sarà a Palazzo San Giorgio di Genova, nell’ambito della rassegna “Capitani coraggiosi a Palazzo San Giorgio” per raccontare “Ulisse Achab Noè”. La Stagione si chiude il 4 aprile con Paolo Rossi protagonista di “Stand Up Omero”.

All’origine del progetto “Il canto del Rinascimento italiano” di Teatro Pubblico Ligure, ideato e diretto da Sergio Maifredi, c’è la volontà di riportare alla narrazione orale una letteratura nata per essere ascoltata dal vivo. Dal Cinquecento italiano arrivano storie di avventura, amore, follia, incantamenti, duelli, inseguimenti, fede e magia, perdite e ritrovamenti. Storie perfette per un tempo mutevole come il nostro. Ludovico Ariosto con Orlando Furioso nel 1516 rinnova la letteratura italiana unendo le trame cavalleresche medievali al modello della classicità, i versi di Dante a quelli di Virgilio. È l’epoca d’oro delle corti rinascimentali, affacciate su un mondo in veloce trasformazione. In Sicilia, intanto, le storie di Orlando, Angelica, Ruggero sono arrivate con i Normanni ed entrate nel repertorio dei Pupi rivolto al popolo riunito in piazza: uno sviluppo autonomo raccontato in “Baiardo e Brigliadoro”, i cavalli dei paladini di Francia Rinaldo e Orlando. La voce di un narratore come Moni Ovadia, l’energia di Mario Incudine, attore e musicista, l’ispirazione del musicista Antonio Vasta li faranno rivivere per il pubblico.

I paladini di Francia in Sicilia hanno incontrato i Pupi e non se ne sono più andati. Di piazza in piazza, davanti al popolo e ai nobili, numerosi cantastorie mille e mille volte nel corso dei secoli hanno aperto il cartellone dipinto e iniziato a raccontare le storie dei cavalieri di Francia. Mario Incudine e Antonio Vasta, tra parole e musica, rendono omaggio alla tradizione della loro terra, con la partecipazione del cantore d’eccezione Moni Ovadia. Nel loro spettacolo le gesta dei paladini di Francia sono raccontate attraverso lo sguardo dei destrieri, anch’essi in prima linea insieme agli eroi che portano in groppa e di cui dividono il destino: Baiardo è il cavallo di Rinaldo, Brigliadoro quello di Orlando.

Un grande racconto, rinnovato da un punto di vista inedito. Ancora una volta, parole antiche per pensieri nuovi. Uno dei fili conduttori che da anni porta avanti Teatro Pubblico Ligure in tutta Italia.

Informazioni e biglietti

Il Teatro Comunale di Sori è in via Combattenti Alleati 4 (0185 700681).

Biglietto per lo spettacolo: 15€ intero, 13€ ridotto. Teatralità dell’arte: per i non abbonati biglietto a 10 €, prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazione alla Pro Loco di Sori (0185 700681), alla Pro Loco di Recco (0185 722440) e on line su happyticket.it. Informazioni e aggiornamenti su www.soriteatro.it e www.teatropubblicoligure.it.

