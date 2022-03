Sestri: gli eventi della primavera nel segno della cultura - LevanteNews

Dal Comune di Sestri Levante

Un calendario eventi ricco e articolato accompagnerà cittadini e ospiti di Sestri Levante nei prossimi mesi, tra nuovi eventi e graditi ritorni in attesa di Andersen Festival che, come sempre, aprirà la stagione estiva.

La cultura, nella sua accezione più ampia, è il filo conduttore delle prossime manifestazioni che attraverseranno la primavera, Portando avanti il percorso impostato dall’amministrazione comunale con il fondamentale supporto di Mediaterraneo servizi e il lavoro del mondo associazionistico del territorio per offrire un programma di eventi variegato e di grande qualità.

Si comincia il prossimo fine settimana con il ritorno Coramare, gran premio internazionale di canto corale, che giunge alla sua terza edizione e che porterà a Sestri Levante cori nazionali ed internazionali: 14 realtà tra Italia ed Europa e 5 giurati di calibro internazionale a giudicare le performance dei partecipanti.

Appuntamento poi con Discover Italy, evento di promozione del territorio dedicato ai professionisti del settore turismo che quest’anno, per la sua sesta edizione nel territorio del Tigullio, si amplia su due giornate per fare fronte alla grande richiesta di partecipazione da parte dei professionisti del settore.

Tanti eventi per la fine del mese di aprile: la collaborazione tra Mediaterraneo servizi e il Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università di Genova, porta a Sestri Levante ATEE, convegno internazionale di tre giornate rivolto ad educatori, insegnanti e dottorandi che si concentrerà sulla rete della formazione e la creazione di interconnessioni tra figure formative.

Si rivolge invece agli appassionati del mondo enologico l’evento Vini del cuore che si terrà nei giorni del ponte del 25 aprile: un evento informale per fare conoscere nuovi modi, anche social, di comunicare il mondo del vino ma anche una festa per tutti gli appassionati.

I giorni a cavallo tra la fine di aprile e l’inizio di maggio segnano il ritorno del Concorso pianistico internazionale J.S. Bach, che arriva quest’anno alla sua 35° edizione: un concorso per giovani pianisti, che negli anni ha visto passare circa 3.000 giovani pianisti e le migliori scuole che ogni anno si confrontano sul parco dell’ex convento dell’Annunziata.

Appuntamento poi dal 10 al 14 maggio con il Riviera international film festival, rassegna cinematografica indipendente dedicata ai giovani registi sotto i 35 anni che arriva alla sua sesta edizione e torna alla sua formula tradizionale, in presenza su 5 giorni. Come sempre, oltre ai film in gara, una sezione dedicata all’ambiente e masterclass per gli aspiranti registi di domani. Il premio Oscar Casey Affleck il primo nome annunciato tra i componenti della giuria 2022.

Mare e mosto – le vigne sospese, grande evento dedicato al vino e all’olio liguri, chiuderà il mese di maggio: il 22 e il 23 maggio torna all’ex convento dell’Annunziata l’evento che da diversi anni mette al centro della scena i produttori del territorio che, attraverso il racconto delle proprie produzioni, le degustazioni, i momenti di confronto, rappresenteranno le 8 denominazioni regionali e la produzione olivicola ligure.

Tanti appuntamenti anche a Palazzo Fascie la cui programmazione prosegue sul filone dei personaggi, primo fra tutti Mario Lodi, con le attività dedicate sia per bambini e famiglie che con il contest di disegno che si chiuderà a fine aprile e che diventerà una mostra durante Andersen Festival. In programma anche una mostra bibliografica dedicata a Mario Lodi, espressamente dedicata alla sua figura di pedagogista: una esposizione dal taglio molto particolare e innovativo tanto che al suo termine potrà essere esportata in altre biblioteche grazie al sistema bibliotecario di Regione Liguria. Con la primavera riprendono inoltre le iniziative alla scoperta del territorio “Quattro passi nella storia” organizzate dal MuSel e che andranno avanti per tutto il periodo primaverile ed estivo, parallelamente alle presentazioni di libri che da sempre segnano una grande affluenza di pubblico. Dalla partecipazione del sistema bibliotecario urbano a Il maggio dei libri e del MuSel ai Kids pass days deriva la programmazione di una giornata dedicata al ciclista Luigi Malabrocca, ciclista gregario “primo degli ultimi”, con la collaborazione di tante associazioni del territorio: una iniziativa dal valore culturale ma anche sociale che vuole mettere in evidenza l’importanza dell’attività sportiva a prescindere dall’agonismo e dai risultati.

Dichiarazione Maria Elisa Bixio, assessora alla Cultura del Comune di Sestri Levante: “C’è tanto fermento culturale nella nostra città e tanta voglia di tornare a promuovere passioni e territori nel ricco calendario che animerà la primavera a Sestri Levante. In attesa della stagione estiva, le iniziative promosse dal Comune in collaborazione con Mediaterraneo servizi e le tante associazioni che la animano,toccheranno tanti aspetti e tanti temi per continuare e rafforzare sempre di più il racconto della nostra storia declinato attraverso le diverse forme di arte. Ci sarà la musica, l’arte del cinema con un festival che promuove giovani talenti e rivolto all’ambiente, ci saranno eccellenze della nostra terra, ci saranno i ricordi e i percorsi culturali, ci sarà la promozione turistica del nostro territorio. Una stagione intensa quella che ci accompagna all’estate, dove le politiche culturali continuano ad essere motore di conoscenza, di arricchimento e di impulso turistico”.