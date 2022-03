RASSEGNA STAMPA. 'Santa': prevenzione alla movida violenta - LevanteNews

Oggi, domenica 27 marzo, auguri ad Augusta. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi: “Marzo asciutto, ricco di grano”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Santa Margherita Ligure: controlli nella movida, sequestri e denunce (Commento. Iniziativa voluta dal Comune per evitare vandalismi). Pianeta covid: “Ieri in Asl-4 i nuovi contagi sono stati 119; i pazienti ricoverati salgono a 26 di cui 1 in terapia intensiva”; “Ultimi giornui di restrizioni, venerdì chiudono due hub”. Ucraina: “Panificatori, costi alle stelle e ricavi in picchiata”; “Moneglia, dieci minuti di silenzio da mezzogiorno di oggi per le vittime del conflitto”; “Quaranta i profughi arrivati nelle valli Sturla e Aveto”. Trasporti: “Tre nuovi regionali rock sui binari del Levante”; “A-12: stop ai cantieri per Pasqua fino a Sarazana”.

Sestri Levante: “Il dolore ha ucciso il padre di Camilla Canepa, la vita non può accanirsi così sulle persoine”; “Roberto è stato un papà eccezionale. Non ci sono parole, è tutto così assurdo”; “I due ricoveri di Camilla e la morte nove mesi fa” (Commento. Può la retorica spiegare una morte e lenire il dolore dei parenti?). Sestri Levante: in 100 ai tavoli tematici di Nassalonga. Casarza Ligure: lieve aumento della Tari. Lavagna con le Valli dell’Aveto al Salone di Lione. Lavagna: nuovo no alla diga e parco fluviale. Lavagna: Riboli, l’orto didattico vende i suoi prodotti al mercatino agricolo. Cogorno: la minoranza fa il bilancio di tre anni di attività. Chiavari: Ivano Cabona nuovo presidente Cai. Chiavari: in miglia tra i banchi della fiera di Sant’Antonio. Chiavari: albergo Fara, subito esaurito. Chiavari: largo Canepa e Preli, un’isola verde al centro della nuova rotonda.

Rapallo: imposizione fiscale ai minimi, il bilancio è sano. Rapallo: proposta di Cianci derisa dal sindaco. Rapallo: buche di via Balze, legale scrive in Comune.

===

===