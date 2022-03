Rapallo: Vesto Pazzo, nuova attività in via Venezia - LevanteNews

Prosegue il tour del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco per incontrare i titolari di nuove attività imprenditoriali aperte a Rapallo. Si parla di crisi dovuta alla pandemia che ha investito il settore, ma sono stati davvero tanti i nuovi negozi aperti. Uno di questi, in via Venezia, vanta il marchio di “Vesto Pazzo”, un affermato marchio italiano di gioielleria, bigiotteria e accessori moda. A gestiorlo è Giuseppina Ventura. Il sindaco durante la visita era accompagnato dall’assessore al turismo Elisabetta Lai; a Giuseppina e a tutto lo staff ha rivolto un grazie per avere creduto nella città e nel suo sviluppo, rivolgendole calorosi complimenti e augurandoo buona fortuna per questa sfida imprenditoriale.