Pallanuoto M/ Capitale amara per la Rari Nantes Sori, vince Roma - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Sori

Si ferma a Roma il filetto positivo di vittorie per la Futurenergy RN Sori che nella trasferta laziale di sabato si arrende alla capolista Roma Vis Nova. Il primo quarto di gioco è tutto in salita per la squadra granata che subisce le tre reti dei padroni di casa senza mai portare grossi pericoli agli avversari.

Nei primi minuti del secondo tempo la Roma Vis Nova trova ancora il gol con Padovano ma Rari Nantes Sori riesce a sbloccarsi con la rete di Giacomo Penco che porta il parziale sul 4 a 1 a fine quarto. Inizia il terzo periodo di gioco e i romani superano ancora la difesa ospite col gol di Poli. La Rari reagisce e risponde col primo sigillo di Giordano in superiorità numerica. Ancora due reti giallorosse mettono tranquillità alla squadra di casa fissando il risultato sul momentaneo 7 a 2.

Nell’ultimo quarto la Futurenergy prende coraggio e porta a segno Federico Mauceri seguito qualche minuto dopo dal romano Narciso. I granata non mollano e si avvicinano con la seconda rete di Giordano ma la replica giallorossa arriva appena un minuto dopo con Russo. Le ultime due reti granata sono opera del capitano Mugnaini, prima in superiorità numerica e successivamente trasformando un rigore.

“Volevamo tornare a vincere fuori casa per dimostrare che siamo in grado di portare il risultato anche fuori dalla nostra vasca” commenta il capitano Mugnaini “Purtroppo non ci siamo riusciti a causa di un brutto avvio di gara dove abbiamo commesso qualche errore di troppo e perché non siamo riusciti ad adeguarci al metro arbitrale.”