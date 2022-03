Non si può dare di più - LevanteNews

Un individuo può ritenersi il meglio di sé anche quando per gli altri non arriva neppure alla sufficienza.

Sotto l’egida di una invincibile disponibilità di belle speranze, la narrazione riguarda questa fenomenologia del meglio, ovverossia le tappe del dispiegamento delle qualità sociali dell’ individuo contemporaneo, attanagliato tra le spire di una quotidiana competizione.

In ambito scolastico, mediamente, ogni eventuale carenza di profitto viene giustificata ponendo in capo allo studente distrazione, svogliatezza, mancanza di impegno: unici ostacoli al miglioramento e al raggiungimento del traguardo prefissato.

In seguito, in linea con “la mia nazione è l’immagi-nazione”, citando Jan Fabre, e per coerenza con l’ esempio scolastico, si constata facilmente quanto l’individuo, a prescindere, si immagini da subito migliore e mai migliorabile, nella misura in cui si fissa immobile rispetto ad ogni altrui attesa, sempre uguale a se stesso. Ogni eventuale sforzo è indirizzato a migliorare il curriculum e l’accumulum (licenza poetica) di beni materiali.

A parte il miglioramento sociale, lo skyline caratteriale originario resta inalterato, sconfessando coloro che illusoriamente immaginavano di poter osservare, col tempo e per promessa di volontà, un esito complessivo differente.

A ribadire, ogni ragionevole previsione di miglioramento individuale è riassunto nell’ immanente, nell’esito professionale, visto che il genere uomo tende classicamente ad “impersonificarsi nella propria professione”, citando F. Honderlin, trascurando il trascendente.

L’esito delle circostanze professionali tende ad identificare ogni proclama di miglioramento, laddove l’opera educativa genitoriale pare culturalmente dedicata a tale obiettivo, dando per scontate le complementari eccellenti qualità filiali.

Non stupisce quindi la tenacia di taluni nel nutrire convintamente aspettative sulla crescita emotiva di talaltri, né stupisce l’ incuranza di talaltri nel darne prova.

Resta tenacemente utopica l’idea del si può dare di più, se non riportandola all’ottimismo dell’omonimo brano del trio Tozzi, Raf e Morandi.

Il miglioramento individuale, quando sussiste, sussiste fin dall’esordio, fin dalla nascita, ed esprime subito pertinenti segni e comportamenti. In sostanza, si diventa ciò che si è.

In sintesi, per evitare di inciampare sempre nella stessa pietra, ci si convinca di circoscrivere l’ eventuale attesa di miglioramento altrui (e proprio) a parametri economico-professionali, ad un ambito tecnico dove il rischio-delusione è più sopportabile.