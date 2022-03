Mercato criptovalutario: occhi puntati su Dogecoin, Terra ed Ethereum - LevanteNews

Il mercato criptovalutario nelle ultime settimane sta dimostrando una forza relativa leggermente superiore rispetto alle asset class tradizionali: da quando sono iniziate le ostilità tra Russia e Ucraina, infatti, il trend ribassista, che ha fatto da sfondo ai principali token dal quarto trimestre dello scorso anno, sembra aver trovato un punto di equilibrio. Tale circostanza, in considerazione dell’enorme incertezza caratterizzante le piazze finanziarie internazionali, sta spingendo molti risparmiatori ad interrogarsi sulla possibilità che gli asset digitali siano in grado di generare rendimento in questa particolare fase di mercato in cui sia il comparto obbligazionario sia quello azionario, per ragioni diverse, non offrono buone prospettive. Secondo gli addetti ai lavori valutazioni del genere sono troppo complesse, in quanto bisognerebbe tener conto di molteplici variabili; è più sensato focalizzarsi su singoli progetti a cui destinare una minima parte del proprio capitale.

Fra le varie risorse disponibili in rete si distingue Criptovalute24, portale dedicato alle nuove tecnologie, in cui è possibile esaminare analisi costantemente aggiornate sui token del momento. Il portale propone inoltre numerose guide, per illustrare l’operatività più idonea attraverso cui interfacciarsi con uno specifico asset digitale. Naturalmente è opportuno evidenziare che, a seconda della strategia di investimento adottata, è necessario rivolgersi a determinati intermediari: nello specifico, le immobilizzazioni di lungo periodo in crypto richiedono i servizi degli exchange, poiché gli stessi consentono il mantenimento di una posizione in portafoglio, aperta in overnight, per lunghi periodi senza essere gravati da spese di rollover.

Criptovalute: i temi caldi sul lungo periodo

Fra i progetti messi sotto osservazione dai crypto holders merita un focus particolare Dogecoin. Pur trattandosi di un meme token, che vive quasi esclusivamente degli umori della sua grande fan base -non esiste al momento una tecnologia di riferimento per questa criptovaluta-, l’hype suscitato riesce sempre ad attirare l’attenzione degli investitori. Anche se, dopo l’exploit registrato nella prima parte del 2021, i volumi sono andati via via diminuendo, di pari passo alla flessione del valore di mercato, sono in tanti a ritenere che Dogecoin potrebbe essere in fase di riaccumulo. Elon Musk recentemente ha rilasciato una dichiarazione in cui ha affermato di possedere ancora i token in questione e di non essere interessato a liquidare la posizione.

Nel panorama degli emergenti, Terra risulta uno dei protocolli più apprezzati: si tratta di un network che utilizza la sua blockchain per effettuare pagamenti digitali, appoggiandosi su varie stabelcoin. Ma la tecnologia, che sta alle spalle del token Luna, può essere utilizzata anche come generatore di rendimento sui risparmi: il sistema Anchor, infatti, consente di immobilizzare liquidità e ricevere in cambio ricompense sotto forma di asset. L’estrema versatilità di Terra nei campi di applicazione nella vita reale, la rende una dei temi più interessanti per i mesi a venire.

Nel settore delle big cap, Ethereum rimane uno dei progetti di punta: fra le novità che riguardano il suo ecosistema è opportuno segnalare la quotazione al CME -Chicago Mercantile Exchange- delle mini opzioni sul sottostante digitale. Si tratta senza dubbio dell’ennesimo passo avanti della finanza istituzionale nei confronti del mondo degli investimenti decentralizzati: una notizia che apre le porte ad altra liquidità che va ad alimentare un settore in forte espansione.

Criptovalute: coprire una immobilizzazione in token con i CFD

I tutorial di Criptovalute24 illustrano, inoltre, una tecnica per coprire le posizioni di lungo periodo in asset digitali in presenza di forti correzioni dei sottostanti. Difatti le criptovalute di cui è disponibile una replica sintetica del prezzo mediante Contratti per Differenza, consentono l’hedging della posizione, sfruttando i derivati.

I broker online, nella fattispecie, mettono a disposizione dei propri utenti le funzionalità di leva finanziaria e di vendita allo scoperto, meccanismi che permettono di costruire con meno capitale un trade uguale, ma di segno opposto, per stabilizzare l’allocazione di lungo periodo.