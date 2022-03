Lavagna: un'ambulanza in ricordo di Monteguardia - LevanteNews

Dal comune di Lavagna su Facebook

Questa mattina, presso la sede della CRI di Lavagna, abbiamo avuto l’onore di partecipare all’inaugurazione della nuova ambulanza in ricordo di Roberto Monteguardia, scomparso prematuramente, gentilmente donata al comitato della nostra città dalla mamma Alice e dalla sorella Patrizia. Vogliamo rivolgere loro un grande ringraziamento non solo per il mezzo in sè, completamente adibito per gli interventi di pronto intervento e rianimazione, anche pediatrica, ma soprattutto per quello che il gesto rappresenta per tutti noi.

Le note della canzone “Imagine” hanno accompagnato il toccante momento del taglio del nastro; auguriamoci davvero che le parole di John Lennon possano essere accolte e si ponga presto fine alla nuova situazione di emergenza dovuta alla guerra.

È stata l’occasione anche per ringraziare nuovamente, tutti i volontari, che soprattutto in questi due anni di pandemia, nonostante la situazione di incertezza ed indeterminatezza causata dalla pandemia, sono stati un baluardo di speranza per tutti noi, aiutando con amore e dedizione tutti coloro che ne hanno avuto bisogno.

Grazie per quello che avete fatto e per quello che continuate a fare ogni giorno! Grazie a Fabrizio Carlini, presidente della CRI di Lavagna, e a tutta la sua squadra per averci permesso di partecipare ad un momento così importante per la nostra comunità.