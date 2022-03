Chiavari: storia dei Cereghino di Favale di Malvaro - LevanteNews

Nell’Auditorium San Francesco è stata messa in scena questo pomeriggio – festa internazionale del Teatro – la vicenda del cantastorie Giuseppe Cereghino, detto Scialin e di sua moglie Vittoria: spettacolo di Daniela Ardini da un’idea di Giovanni Meriana, con musiche dal vivo del Gruppo Musicaio di Laura Merione.

Il bravissimo “Giuseppe Cereghino” ha rappresentato un treppo cioè uno spettacolo improvvisato con un animale ammaestrato, in questo caso non un orso come succedeva due secoli fa, ma una pulce.

I Cereghino, di credo valdese, furono accusati di eresia e incarcerati.

Numeroso il pubblico ed erano presenti il sindaco di Favale di Malvaro,Ubaldo Crino e il vicesindaco di Chiavari F.F. Silvia Stanig.