Chiavari. Giardini: "Candidata potrebbe essere Silvia Garibaldi" - LevanteNews

Da Giovanni Giardini, candidato in pectore dei partiti del centro destra che dovrebbero ufficializzarne la candidatura domani

Una poltrona per due. Leggendo quanto mi riguarda sui mezzi d’ informazione, tengo a precisare che la mia candidatura non è mai stata ufficializzata.

Mi ha fatto piacere leggere che la Consigliera Silvia Garibaldi non avrebbe nessuna perplessità sul mio nome e contraccambio il mio giudizio su di lei.

Se deciderà di candidarsi a Sindaco, come le ho più volte suggerito, io farò un passo indietro.

Per ora nel suo ruolo di Coordinatrice cittadina di Forza Italia non si è capita la sua strategia.

Di una cosa sono certo, potrebbe essere lei un ottima candidata a Sindaco di Chiavari, questa meravigliosa città che dal mare si estende alle sue importanti colline.