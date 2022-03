Chiavari: colpo di scena, Silvia Garibaldi sarebbe la quinta candidata - LevanteNews

Colpo di scena a Chiavari. Silvia Garibaldi, che poche settimane fa aveva accettato con erntusiasmo la nomina a coordinatrice chiavarese di Forza Italia, uscirebbe dal partito per candidarsin sindaco in una lista civica. Operazione che sarebbe stata suggerita e guidata da un personaggio ufficialmente esterno alla politica. Giovanni Giardini resta il candidato dei partiti di centrodestra e (sembra) del gruppo Corticelli che abbandona Antonio Segalerba leader della maggioranza uscente che candida a sindaco Federico Messuti, già in piena campagna elettorale.

Oltre a Messuti, Giardini e Silvia Garibaldi, se ciò che si dice nelle alte sfere chiavaresi è vero, si aggiungono Davide Grillo, primo ad avere reso notra ufficialmente la sua candidatura per il Movim,ento Cinque Stelle e, sempre secondo voci, Mirko Bettoli prer il centro sinistra.