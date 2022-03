Chiavari: colonne dei portici vandalizati, nessuno cancella le scritte - LevanteNews

Da tempo le colonne dei portici del centro storico di Chiavari sono state vandalizzate con decine di scritte, firmate dalla stessa mano anonima. Non solo un atto teppistico; le parole sembrerebbero costituire un’espressione di violenza e un tentativo di diffamazione contro una donna. Non sappiano se siano state fatte indagini. Certamente le scritte dovvrebbero essere cancellate per tanti motivi, oltre a riportare la pietra o la calce al suo stato naturale. Perché una città che aspirava ad essere gregaria di Sestri Levante capitale della Cultura, non può presentare i suoi monumenti vandalizzati; né che una cittadina venga diffamata sui muri della città.