Camogli: Pro Loco, mercoledì assemblea dei soci - LevanteNews

A Camogli, mercoledì 30 marzo alle 20.30, assemblea generale dei soci dell’Associazione Turistica Pro Loco presso la sede del “Dragun” in Via Garibaldi, 128. Ordine del giorno:

1 Relazione del presidente del Consiglio direttivo sugli esercizi sociali anni 2019-2021

2 Relazione del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio consuntivo anni 2019-2021

3 Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo anni 2019-2021

4 Presentazione ed approvazione del programma e del bilancio preventivo anno 2022

5 Varie ed eventuali

Le votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti avranno luogo presso la sede dell’Associazione Turistica Pro Loco in Via XX Settembre, 33 giovedì 31 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.

I soci elettori dovranno essere in regola con le quote associative e regolarmente iscritti al libro dei soci entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Info: Pro Loco Via XX Settembre, 33- tel. 0185 771066