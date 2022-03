Brugnato: dopo lo stop appuntamento con l'Infiorata - LevanteNews

Torna a Brugnato per una ‘edizione straordinaria’, il tradizionale appuntamento con l’Infiorata del Corpus Domini. Nella cittadina della Val di Vara questo è il fine settimana delle ‘Giornate di primavera’ promosse ogni anno dalla delegazione spezzina del Fai, il Fondo ambiente Italiano, volte alla valorizzazione del territorio e della sua storia.

Quest’anno la scelta è caduta proprio sulla città vescovile, già sede dell’abbazia dei monaci di San Colombano. Brugnato è stata scelta come simbolo ideale dell’intera Val di Vara, individuata – ha spiegato la delegata del Fai Marinella Curre Caporuscio – come un territorio da riscoprire e da rilanciare. Una scelta che sottolinea una volta di più l’intreccio molto stretto che la storia della provincia spezzina propone, in particolare proprio in Val di Vara, tra usanze popolari, costumi, architetture e fede religiosa.

L’Infiorata, che dopo due anni di pausa causa pandemia quest’anno tornerà ad abbellire le strade del borgo in occasione della solennità del Corpo e del Sangue del Signore, il 19 giugno, ne è un esempio importante e caratteristico. Le vie di Brugnato, infatti, vengono ricoperte a mano, con cura paziente di tante persone, di petali e steli di fiori, in un effetto anche artistico molto bello: il senso è di rendere più bello il luogo dove, con la processione, passerà l’ostensorio con l’Ostia consacrata.

L’Infiorata sarà limitata a Piazza De Gasperi, abbellita a sua volta dalla statua dell’Immacolata Concezione, ma renderà appunto l’idea di una storia intessuta di fede. Così come potranno farlo le visite all’antica cattedrale dei Santi Pietro, Lorenzo e Colombano, al museo diocesano e all’oratorio della confraternita di San Bernardo, dove sarà esposta l’artistica croce processionale. Proprio dall’oratorio prendono il via, per tutta la giornata, le visite guidate alla città, che si svolgono con la collaborazione del Comune, come ha spiegato il sindaco Corrado Fabiani. Per parcheggiare l’auto, possono essere utilizzati gli spazi presso Shopinn Brugnato Cinque Terre, da dove è attivo un servizio di navetta.