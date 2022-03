Recco: sfalcio strade, affidato l'intervento alle associazioni del territorio - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Saranno i volontari dell’associazione Amici di San Bartolomeo e di Nostra Signora del Fulmine di Cotù, del Comitato Amici Quartiere del Ponte, del Comitato di Quartiere Verzemma e del Quartiere Collodari 1822 a occuparsi della pulizia e del taglio della vegetazione per garantire la piena funzionalità delle strade, secondarie carrabili e pedonali, nelle frazioni, rete viaria che dà l’accesso ai sentieri.

Una manutenzione necessaria per assicurare la percorribilità delle strade, per prevenire dissesti del territorio, incendi boschivi e per agevolare eventuali operazioni di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità. L’impegno di spesa in favore delle associazioni per le operazioni di sfalcio è di 17.068,56 euro.

“E’ un’attività che va fatta con urgenza, considerando che questo è il periodo più idoneo per evitare la crescita incontrollata dell’erba ai bordi delle strade – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo – E’ significativo il fatto che i volontari svolgano l’attività di manutenzione all’interno del proprio territorio per rendere più curate, accoglienti e ordinate le frazioni, mettendo a disposizione il loro tempo e i loro mezzi. L’auspicio è di poter contare sul volontariato pure in futuro e di continuare a sostenerlo, anche attraverso iniziative di questo tipo, per la preziosa attività svolta in favore della comunità”.