RASSEGNA STAMPA. Covid: salgono anche i ricoveri - LevanteNews

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA.

Il Secolo XIX (Oggi in tritardo in edicola).

Pianeta Covid: “Ieri nella Asl 4 i nuovi contagi sono stati 129 e salgono a 23 i pazienti ricoverati”; “In aumento l’indice dei contagi, solo Favale senza casi”. Ucraina: “A Chiavari cerimoia per la pace col vescovo”; “A Calata Ovest sventola la bandiera ucraina”; “Focaccia e tè caldo per i profughi”. “Sport uguale a integrazione, Dima adesso è uno di noi”. Viabilità: Ferriere, intervento più lungo; cantieri ridotti in A-12.

Riva Trigoso: impiantistica e metalmeccanica, Massimiliano Sacco (Arinox) al vertice. Sestri Levante: rete delle acque bianche, raffica di interventi. Casarza Ligure: bus notturni da potenziare con la costa. Lavagna: diga Perfigli, commissione regionale nel mirino del Comune. Lavagna: l’addio ad Antonella Cervini. Chiavari: Hi-Lex, confronto con la Regione. Chiavari: contratti a scadenza, proroga fino a giugno. Chiavari: convegno su Entella Rupinaro. Chiavari: in via Rocca scoperta tubatura in amianto. Chiavari: allarme per la merdiana, rischia di cadere dopo 210 amnni. Chiavari: oggi e domani fiera di Sant’Antonio. Chiavari: Guglielmi, il nuovo libro nel dialogo con Croce. Zoagli: muore per un malore Roberto Canepa, 53 anni, il papà di Camilla la ragazza morta dopo essere strata sottoposta al vaccino AstraZeneca. Zoagli: “Collettore fognario, tempi e costi dilatati”.

Santa Margherita Ligure. Coinfindustria Tigullio conferma Goiancarlo Durante, “Tunnel e turismo priorità del biennio”. Portofino: Fridays Future vuole il parco nmazionale. Portofino: Valdo Albieri vuole censire tutti toponimi terrestri.

Camogli: si ribalta auto, autista ferito. Recco: palme intreccviate da donare a Recco, la tradizione ignora la pandemia.

Borzonasca: “La sorgente di Sopralacroce può promuovere il territorio”. Santo Stefano d’Aveto: tempertature invernali troppo alte.