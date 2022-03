Rapallo: "Messa in sicurezza San Francesco e imposte" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa dl consigliere regionale Domenico Cinaci (Davvero un’ottima idea per una prioposta di legge regionale che sgravi le attività commerciali liguri da eventuali disagi derivanti dalla vicinanza diu cantieri pubblici ndr)

“Azzerare le tasse e le imposte comunali pagate dalle attività commerciali e dalle strutture ricettive penalizzate dai lavori al torrente San Francesco di Rapallo”.

È la richiesta di Domenico Cianci, consigliere regionale della lista Toti Liguria, al sindaco Carlo Bagnasco: “Da oltre quattro anni i negozi e gli alberghi di via Milite Ignoto subiscono pesanti ripercussioni dall’intervento di messa in sicurezza che si sta protraendo più del previsto e andrà avanti ancora per diverso tempo. Ho raccolto la delusione di molti di loro: oltre alle note difficoltà che stanno attraversando quasi tutti i settori commerciali, devono convivere con questa situazione che allontana i clienti e, ancor di più, i potenziali ospiti degli alberghi. Invito quindi il sindaco e la giunta, che grande attenzione dimostrano nei confronti del nostro tessuto economico, a valutare per un anno l’azzeramento di Tari, Imu, occupazione suolo pubblico e tassa di soggiorno, fornendo così un importante supporto alle attività pesantemente danneggiate dal protrarsi del cantiere”.