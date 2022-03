Rapallo: magia, il prebuggiun si trasforma in prebugGin dray - LevanteNews

A Rapallo Giuseppe Cabona, Matteo Crispino e Enrico Valle hanno trasformato il “prebuggiun”, erbe spontanee raccolte e usate per preparare il ripieno dei pansoti (De.Co. rapallese) in “prebuggin” distillato molto secco, in genere usato per la preparazione di coktail.

Anche il sindaco Carlo Bagnasco ha voluto complimentarsi per questo unico London Dry Gin realizzato con le speciali erbe, tipico ingrediente della tradizione ligure, augurando loro buona fortuna per questa nuova avventura imprenditoriale.