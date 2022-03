Rapallo: l'attività di Veronica e Matteo in via Libertà - LevanteNews

Tra le nuove attività aperte a Rapallo, anche uno studio specializzato nella realizzazione di tatuaggi, decorazioni artistiche e pirografie, una particolare tecnica di lavorazione del legno. Si chiama Dolor Dulcis Tattoo, si trova in Via della Libertà ed è gestito da Veronica e Matteo.

Il sindaco Carlo Bagnasco, che ha deciso di ringraziare tutti gli imprenditori che hanno deciso di investire a Rapallo credendo nel futuro della città, ha incontrato in questi giorni Veronica e Matteo cui ha rivolto complimenti per l’intraprendenza e augurato loro buona fortuna per questa nuova avventura.