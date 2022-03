Pallanuoto M/ Il Bogliasco fa 13, battuta l'Imperia nel derby - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951

Tredicesimo successo stagionale per il Bogliasco di Daniele Magalotti che alla Vassallo travolge 16-7 la Rari Nantes Imperia. Un successo che permette ai biancazzurri, che ritrovano Thomas Tabbiani dopo tre turni di stop, di mantenere la vetta solitaria del girone Nord di Serie A2.

Memori dalla sofferta vittoria della gara di andata, i bogliaschini questa volta decidono di chiudere i conti fin dal primo parziale, portandosi subito sul 5-1 con i gol in sequenza di Gavazzi (protagonista di una gran partita condita da almeno sei assist vincenti), Guidaldi, Francesco Brambilla, ancora Guidaldi e Percoco.

La furia biancazzurra sembra placarsi nel secondo tempo quando l’unica rete è quella realizzata da capitan Guidaldi a fil di sirena, che di fatto neutralizza la precedente marcatura imperiese di Corio. Il terzo centro di giornata del capitano è però una perla rara, un gesto che lui stesso definisce da “vecchia scuola”. Un colpo al volo, con la punta dei polpastrelli a prolungare il lungo lancio di Francesco Brambilla che sorprende portiere e difensori avversari raccogliendone però i complimenti.

L’ondata bogliaschina riprende vigore dopo il cambio vasca. Nel terzo parziale arrivano infatti altre sei reti. A realizzarle sono Bonomo, il solito Guidaldi e Percoco, prima che Alessandro Brambilla si prenda la scena realizzando tre reti in sequenza in altrettanti minuti. Una tripletta che diventa quaterna nell’ultimo quarto quando il tabellino si arricchisce anche del terzo centro personale di Percoco e dei primi squilli di Puccio e Bottaro.

“Oggi ho davvero poco da dire – commenta a fine incontro Magalotti – I ragazzi sono stati bravissimi mettendo in pratica tutto ciò di cui abbiamo parlato nel corso della settimana. Finalmente, ormai da qualche settimana, vedo una squadra giocare come tale e non più affidarsi alle sortite individuali. È quello che volevo e finalmente stiamo riuscendo a farlo. Ora dobbiamo continuare così”.

TABELLINO:

BOGLIASCO 1951-R.N. IMPERIA 57 16-7

BOGLIASCO 1951: E. Prian, E. Percoco 3, A. Brambilla Di Civesio 4, F. Gavazzi 1, A. Bottaro 1, G. Guidaldi 4, T. Tabbiani, F. Brambilla Di Civesio 1, G. Boero, A. Bonomo 1, D. Puccio 1, A. Canepa, A. Di Donna. All. Magalotti

R.N. IMPERIA 57: F. Merano, P. Parolini, S. Barla, G. Grosso, R. Gandini, G. Merano 1, G. Lengueglia 2, F. Corio 2, N. Taramasco, A. Soma’ 2, F.rocchi, D. Cesini, F. Taramasco. All. Pisano

Arbitri: Colombo e Rotunno

Note

Parziali: 5-1 1-1 6-2 4-3 Usciti per limite di falli: Cesini (I) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 6/9, Imperia 2/9.