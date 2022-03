Pallanuoto F/ Il Bogliasco sconfitto a Roma ma non mancano i sorrisi - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951

Un Bogliasco ancor più giovane del solito perde in casa della SIS Roma ma trova ugualmente diversi motivi per sorridere. Innanzitutto per aver fatto debuttare nel massimo campionato altre due giovanissime atlete del proprio vivaio. E poi per il fatto di essere ancora in corso per un posto tra le prime sei in classifica.

Nella vasca di Ostia, casa della vice capolista di A1 e fresca vincitrice della Coppa Italia, le biancazzurre si sono presentate prive di Carlotta Malara, Johanna Rayner e Maddalena Paganello. Tre pedine fondamentali nello scacchiere di Mario Sinatra, sostituite per l’occasione da Matilde Oberti, Giorgia Boero e Sofia Boz, le prime due classe 2007, la terza di appena un anno più grande.

Anche per questo motivo per la gara si è incanala presto verso la via di una facile vittoria delle capitoline, anche se per le liguri l’occasione di migliorarsi al cospetto di una delle formazioni più forti d’Italia non è stata sprecata. Sul fronte statistico si registrano le doppiette personali di Gaia Gagliardi e Marta Carpaneto oltre alla rete singola di Rosa Rogondino.

La notizia migliore della giornata, tuttavia, è arrivata da Milano dove il Trieste si è fatto bloccare sul pareggio dalle lombarde. Un risultato inaspettato che permette al Bogliasco di restare ancora in corsa per i playoff. Per raggiungerli, e contestualmente evitare gli spareggi salvezza, Millo e compagne dovranno però innanzitutto battere Como sabato prossimo alla Vassallo per poi giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto, sempre in casa, quattro giorni più tardi contro Trieste.

“Noi già da tempo siamo pronte per affrontare i playout e la nostra preparazione negli ultimi tempi è stata finalizzata a quell’obiettivo – spiega coach Sinatra – Ora però il campionato ci dà una nuova opportunità per giocarci qualcosa di più importante. Conquistarla non sarà facile ma dobbiamo provarci, cominciando intanto a vincere la gara con il Como. Per quanto riguarda oggi sono tutto sommato soddisfatto. È chiaro che non potevamo pensare di venire qui a far punti. L’occasione è stata però buona per maturare un po’ di esperienza al cospetto di giocatrici fortissime e anche per far debuttare altre due ragazze molto giovani”.

TABELLINO:

SIS ROMA-BOGLIASCO 1951 21-5

SIS ROMA: Eichelberger, Cocchiere 3, Galardi 3, Avegno 5, Giustini 1, Ranalli 1, Picozzi 1, Tabani 4, Nardini 2, Di Claudio, Storai 1, La Roche, Brandimarte. All. Capanna

BOGLIASCO 1951: Oberti, De March, Cavallini, Cuzzupè, Mauceri, G. Millo, Lombella, Rogondino 1, Boero, Boz, Carpaneto 2, Gagliardi 2, Rosta. All. Sinatra

Arbitri: Petraglia e Luciani

Note

Parziali: 8-3 3-0 4-1 6-1 Brandimarte (R) para rigore alla Millo (B) a 3.09 del quarto tempo. Superiorità numerica: Roma 5/12 + 2 rigori, Bogliasco 1/4 + 2 rigori; Uscite per limite di falli nel terzo tempo Mauceri (B) a 3.35, nel quarto tempo De March (B) a 4.25.