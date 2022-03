Levanto: elisoccorso anche notturno, inaugurata la pista - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Levanto

Con l’atterraggio e il successivo decollo dell’elicottero del 118, venerdì 25 marzo è stata portata a compimento la procedura di “validazione” per i servizi notturni di elisoccorso nella piazzuola allestita all’interno dell’impianto sportivo “Raso-Scaramuccia”, in località Moltedi, a Levanto.

Accolto come un vip da rappresentanti le istituzioni e le forze dell’ordine, di soccorso e della Protezione civile locale, ma soprattutto da una congrua rappresentanza di famigliole accorse con i bimbi per immortalare l’evento con foto e video da smartphone, alle 18.30 il velivolo è atterrato nell’area (illuminata dalle torri-faro del campo e segnalata dai dispositivi a led) dopo un giro di perlustrazione sul paese, e i due operatori a bordo (pilota e co-pilota/meccanico) lo hanno praticamente messo a disposizione del pubblico presente, intrattenendosi per oltre un’ora a soddisfare le curiosità della gente e le immancabili richieste di “selfie” accanto al fiammante mezzo giallo e rosso.

Così la procedura tecnico-burocratica indispensabile per dare il “via libera” anche nelle ore notturne all’operatività del servizio di soccorso 118 si è piacevolmente unita al coinvolgimento emotivo della comunità levantese attorno l’importante servizio di cui la cittadina ora si può fregiare.

“Siamo contenti che l’occasione del collaudo sia diventata anche un simpatico evento capace di attirare l’attenzione della gente e stimolare la curiosità dei bimbi – dice l’assessore alla Protezione civile, Alice Giudice – È stato un modo per sensibilizzare la nostra comunità verso l’importanza di disporre di un servizio di soccorso medico che, coprendo l’intero arco della giornata, garantisce la sicurezza dei residenti e degli ospiti attraverso un collegamento tempestivo con gli ospedali attrezzati per intervenire in caso di persone gravemente ferite o colpite da gravi malori. Naturalmente l’attenzione e il nostro ringraziamento vanno a tutto il complesso delle forze di soccorso (composte sia da professionisti che da volontari) presenti sul territorio, che sono sempre pronte ad intervenire in maniera efficiente e coordinata nelle situazioni di emergenza”.

E dell’importanza di un servizio di elisoccorso nelle emergenze hanno avuto riscontro proprio gli stessi levantesi, che per accogliere il velivolo si sono dovuti recare al “Moltedi” ben tre volte: l’atterraggio è infatti avvenuto venerdì sera dopo due tentativi effettuati nei giorni scorsi e annullati in corso d’opera perché il mezzo (partito dalla sede di Albenga e già in sorvolo sul mar Ligure, rigorosamente tenuto sotto controllo dai “fan” in attesa a Levanto attraverso un’app che segue i tracciati dei velivoli in tempo reale) è stato richiamato a causa di incidenti avvenuti nel frattempo in altre parti della Liguria.