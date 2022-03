Le ricette di Renzo Bagnasco: pesce finto e salame di tonno - LevanteNews

Da Renzo Bagnasco “La vera cuciniera genovese … oggi” Panesi Editore

Ricette

Pesce finto

Ingredienti: 4 patate medie, 200 gr di tonno sott’olio, sottaceti, 2 cucchiai di olio evo, 4 cucchiai di maionese e sale.

Esecuzione: bollire le patate, pelarle e passarle al passaverdure, unirvi mescolando il tonno sgocciolato e spezzettato e qualche sottaceto tagliuzzato, condire con olio, un pizzico di sale e amalgamarvi la maionese. Nel piatto da portata comporlo a forma di pesce e servirlo.

Antico piatto della Val Polcevera che si può anche utilizzare come antipasto purché servito a temperatura ambiente.

Salame di tonno

Ingredienti: 400 gr di tonno in scatola colato dell’olio di conservazione, 4 uova, 4 cucchiai di grana, maionese, capperi, pangrattato e sale.

Esecuzione: impastare il tonno spezzettato con le uova e il grana e, se risultasse troppo morbido, indurirlo con il pangrattato e salarlo attentamente e, una volta amalgamato e consistente, dargli la forma di un salame avvolgendolo con un tovagliolo da arrotolare attorno o, meglio, con un foglio di alluminio e immergerlo in acqua bollente per 30’. Una volta freddato tagliarlo a fette piuttosto spesse che, disposte in un piatto andranno ricoperte di maionese miscelata a capperi tritati grossolanamente.

Si accompagna con fagioli bianchi, ottimi quelli di Badalucco, o patate a tocchetti e/o zucchini lessati.