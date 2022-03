Cogorno: l'opposizione fa il punto a quasi tre anni dalle elezioni - LevanteNews

Questa mattina a San Salvatore di Cogorno dal gruppo consiliare di minoranza Cogorno Democratica -Partecip@ttiva per fare il punto sulla stato dell’arte nel Comune a metà mandato, trascorsi quasi tre anni dalle ultime elezioni.

“Siamo una forza di opposizione ma il nostro obiettivo è condurre un’azione costruttiva. Non siamo molto soddisfatti perché al di là delle grandi opere che necessitano molti finanziamenti, le nostre interrogazioni su situazioni che impattano concretamente sulla vita delle persone non hanno avuto seguito. Un esempio: manca totalmente una manutenzione adeguata dei sentieri a Cogorno alta. Circa un anno fa abbiamo presentato un’interrogazione su questo per attivare convenzioni con il mondo del volontariato (Alpini, associazione Le pietre parlanti). Altro esempio: il degrado assoluto in cui versa la Basilica dei Fieschi. Tre anni c’è stato un bando che ha affidato la gestione del bar nel borgo ad un soggetto privato che ad oggi non ha mai aperto l’attività”, dichiara Laura Bacchella.

“Abbiamo la sensazione che non ci sia una strategia complessiva da parte dell’amministrazione, che ci sembra procedere a compartimenti stagni -prosegue il consigliere Oriano Castelli – Credo nella buona volontà del sindaco, ma manca una programmazione e una concezione del diritto del cittadino e dellinteresse pubblico”.“La prossima settimana Cogorno attiverà un progetto sulle rigenerazione urbana insieme a Lavagna. Noi speriamo che esso si traduca in qualcosa di concreto”, chiosa Bacchella.

In merito all’individuazione del sito di un nuovo polo scolastico da 0 a 6 anni di fronte al campo sportivo di San Martino, il gruppo ritiene che la questione venga gestita in modo confusionario. “Il sito scelto non ci convince per ragioni idrogeologiche: la zona è arichio di frane e alluvioni, come si è già verificato. La partecipazione ai bandi deve essere strutturata e programmata, non decisa all’ultimo”, affermano i consiglieri.

Altra questioni oggetto di attenzione da parte del gruppo sono l’imminente scadenza del Puc il prossimo maggio e il problema della sicurezza sulle strade, “dove spesso l’elementare norme di circolazione, come parcheggiare l’auto nello spazio apposito, non sono rispettate. La pista ciclabile lungo l’Entella fino a pochi mesi fa era totalmente priva di illuminazione. Occorrono un maggior controllo e nuove soluzioni come rotatorie. A proposito della configurazione della città ma anche della socialità, a San Salvatore manca un vero e proprio centro dove le persone e i giovani possono incontrarsi e una visione vera che lo valorizzi”.