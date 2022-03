Chiavari: "Noi con le maniche rimboccate all’interno dei canali di scolo" - LevanteNews

Da Avanti Chiavari

“In questi ultimi cinque anni, i nostri amministratori hanno programmato e avviato una serie di interventi finalizzati alla messa in sicurezza di Chiavari dagli allagamenti. Si sono rimboccati le maniche e sono scesi, fisicamente, nei canali di scarico delle acque cittadine e hanno dato avvio ad una importante campagna di verifica dell’intera rete: partendo dalle operazioni di pulizia, con l’eliminazione dei detriti presenti, alla rimozione di condotte abbandonate in amianto. Poi c’è chi organizza convegni di partito, in eleganti sale di hotel, per tentare di spiegare ai cittadini come mettere in sicurezza la città. Quando ha avuto, nel precedente mandato, tutto il tempo per dimostralo con i fatti. L’ex assessore ai lavori pubblici, e ora consigliere regionale, Sandro Garibaldi ha ricostruito il sagrato davanti alla cattedrale senza intervenire sul canale sottostante, che oggi è occluso per oltre il 50% della sezione e negli anni ha provocato diversi allagamenti in Via Rivarola. Non mi pare molto titolato a parlare di sicurezza” così spiega Federico Messuti, candidato sindaco di Avanti Chiavari-Di Capua, Maestrale e Partecipattiva.

“Noi continueremo a revisionare i canali di scolo delle acque, ne progetteremo uno nuovo per il centro storico e allargheremo la sezione di altri due a Caperana. Potenziando quanto è stato fatto sino a questo momento per la sicurezza dei cittadini e di tutte le realtà commerciali. Porteremo avanti il progetto dello scolmatore del Rupinaro, più efficace e meno invasivo, al contrario di quanto proposto da Sandro Garibaldi, ovvero l’abbassamento del letto del fiume e l’innalzamento degli argini – conclude Messuti – Avanti così senza partiti, uniti per il futuro di Chiavari!”.