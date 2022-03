Chiavari: elezioni, c'è anche il candidato di centro-sinistra - LevanteNews

Elezioni amministrative di Chiavari. Ci sono i nomi di quattro candidati sindaco. Due sono stati ufficializzati: il primo è stato quello di Davide Grillo per il Movimento Cinque Stelle, persona che ha il pregio di avanzare proposte, come quella dello scolmatore unico per i tre corsi d’acqua Lavagna, Rupinaro ed Entella; il sdecondo nome è quello di Federico Messuti, candidato della maggioranza uscente, ad eccezione del gruppo Corticelli.

Lunedì dovrebbe essere ufficializzato il nome i Giovanni Giardini quale candidato sindaco della coalizione che raggruppa i pariti del centro destra, compresa una lista di Toti che ha affidato ai consiglieri regionali il compito di reperire candiati, sperando di non replicare gli errori compiuti a Bogliasco. Giardini, che non ha tessere di partiti, potrà contare anche sulla piena collaborazione del Gruppo Corticelli. Infine per il centro sinistra circola il nome di Mirko Bettoli, presidente della Crove Verde, persina stimata in tutto il mondo del volontariato.