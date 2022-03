Calcio/ Entella dal doppio volto: perfetta in casa, zoppicante in trasferta - LevanteNews

Metamorfosi Entella in campionato: se in trasferta la squadra allenata da Volpe fa fatica a trovare i tre punti, va meglio tra le mura amiche del Comunale con sei vittorie consecutive, ultima ieri contro la Pistoiese.

Nella notte di Chiavari tre giocatori sono saliti in doppia cifra: una soddisfazione per il tecnico chiavarese in vista delle ultime gare di campionato per definire la griglia play off.

Intanto Lescano al termine della partita ha dichiarato: “Felice per aver raggiunto la doppia cifra e per il gol che ha permesso alla squadra di rimontare la Pistoiese nonostante le tante occasioni create”