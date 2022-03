Una vittoria, un pareggio e una sconfitta: il sabato di calcio dedicato alla serie D regala gioie e dolori per le squadre della provincia di Genova.

La Lavagnese cade in casa 2-1 contro la Caronnese e la retrocessione in Eccellenza è sempre più vicina: i gol sono stati realizzati da Santi (doppietta) per gli ospiti e Croci per i locali.

Sbanca il campo del Borgosesia il Sestri Levante grazie a Sopiantal, mentre 0-0 per il Ligorna contro l’Imperia.