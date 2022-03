Vernazza: scooter nella scarpata, moglie e marito in ospedale - LevanteNews

Incidente stradale a foce di Drignana nel territorio comunale di Vernazza. Una coppia di turisti tedeschi, moglie e marito, sono finiti in ospedale in codice giallo e rosso. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento e stando a quanto si apprende l’uomo della coppia avrebbe perso il controllo del due ruote finendo nella scarpata sottostante mentre la donna è rimasta a bordo strada, riportando lesioni meno gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuocos con l’APS ed il carro dedicato ai soccorsi in zona impervia. Prima di iniziare il recupero la componente sanitaria 118 ha dovuto effettuare la stabilizzazione del paziente: successivamente i pompieri hanno imbarellato e recuperato l’uomo con tecniche di derivazione speleo alpinistiche. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Riomaggiore.