Sori: conlusa la rassegna giovedì in giallo, un successo - LevanteNews

Cinque giovedì pomeriggio in compagnia dei classici del romanzo giallio, spiegati da un grande giallista di casa nostra: il genovese Bruno Morchio. Si è conclusa infatti ieri sera la rassegna GiovediGiallo, ospitata nel foyer del Teatro Comunale di Sori, in via Alleati Combattenti: un progetto del “Teatro Pubblico Ligure”, con la direzione artistica di Sergio Maifredi. Gli appuntamenti, dalle 19.30 alle 20.15, erano a tutti gli effetti l’antipasto culturale degli spettacoli teatrali del giovedì sera.

In cinque appuntamenti il creatore dell’investigatore genovese Bacci Pagano ha raccontato e spiegato agli appassionati del genere le cinque grandi tappe che hanno segnato la nascita e l’evoluzione di questo genere letterario: cinque punti di svolta. Ha cominciato il 25 novembre scorso con “I delitti della Rue Morgue” di Edgar Alla Poe, considerato come uno dei creatori del giallo. A seguire sono arrivati “Il lungo addio” di Raymond Chandler; “Il clan dei Mahè” di Georges Simenon; “Venere privata” di Giorgio Scerbanenco. Per la conclusione di ieri sera, Bruno Morchio ha scelto il suo autore preferito: “Gli uccelli di Bangkok”, di Manuel Vazquez Montalban.

Lo scrittore come negli appuntamenti precedenti ha letto alcuni brani del romanzo, interpretandoli, contestualizzandoli, e fornendo quindi chiavi di lettura ai presenti. Morchio, che è uno scrittore e non un attore, si è rivelato capace di una lettura abbastanza modulata e naturale, non piatta e monocorde, in grado di catturare l’attenzione degli ascoltatori. Morchio, che ha una ventina di romanzi all’attivo, è certamente uno degli scrittori liguri più importanti anche a livello nazionale. Dopo gli inizi alla casa editrice genovese Fratelli Frilli, oggi pubblica per Garzanti. Ecco alcuni dei titoli principali: Bacci Pagano, una storia dei caruggi; Maccaia; La Creuza degli olivi; Con la morte non si tratta; Le cose che non ti ho detto; Rossoamaro; Colpi di coda; Lo spaventapasseri; Un conto aperto con la morte; Fragili Verità; Uno sporco lavoro, la calda estate del giovane Bacci Pagano; Le sigarette del manager. Bacci Pagano indaga in val Polcevera; Voci nel silenzio. Dalla quarantena, Bacci Pagano e gli spettri del passato; Nel tempo sbagliato. Bacci Pagano e l’irresistibile arte della fuga.