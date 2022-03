Sori: "Cimitero a rischio; tre milioni gettati sulla spiaggia" - LevanteNews

Da Ilaria Bozzo Gruppo Consiliare Sori2020

Sono cominciati i lavori di ripascimento strutturale della spiaggia.

Dopo l’eccezionale mareggiata dell’ottobre 2018 la Protezione Civile nazionale ha iniziato ad erogare finanziamenti per mettere in sicurezza le coste della Liguria.

L’Amministrazione Reffo ha presentato un progetto che riguarda interventi di difesa e ripascimento strutturale della spiaggia per un importo pari a 3 milioni di euro.

Un progetto che in linea di massima non ci vede contrari: bene proteggere e investire sulla nostra spiaggia che è una risorsa naturale e turistica.

Ma è sotto gli occhi di tutti noi che il maggior rischio di erosione della costa a Sori è il cimitero e la falesia su cui sorge.

Abbiamo incontrato l’Amministrazione, i progettisti e l’Ufficio Tecnico del Comune per saperne di più, ed abbiamo verificato che lo stesso Studio del progetto definitivo indica che sotto al cimitero c’è un rischio classificato “moderato-medio”, mentre quello sulla spiaggia viene definito “trascurabile-lieve”.

Tanto che ad oggi sono in vigore Ordinanze del Sindaco che chiudono una porzione del cimitero, la spiaggetta ad ovest del molo e anche l’area dove era ubicata l’ancora dei Marinai in passeggiata, per una “situazione di potenziale pericolo” e di “rischio per l’incolumità pubblica”,

In sostan za; i dati e le styesse ordinbanze del sindacop dicono che sotto il cimiterro c’è un rischio, ed è più elevcato din quello che interessa la spiaggia.

L’Amministrazione Reffo ha però deciso di dare priorità al ripascimento, lecito, ma è una scelta politica che non parte dall’analisi del rischio e della criticità del territorio, quanto forse più dal consenso elettorale.

3 milioni di euro sono una bella cifra, tanto sarebbe bastato per mettere in sicurezza il cimitero ed evitare rischi di crollo, come già accaduto a Camogli.

Uun treno conb tutti questi soldi non passa spesso, e il cimitero, così, continua ad essere a rischio.

Questi finanziamenti si sarebbero potuti chiedere per mettere in sicurezza la falesia del cimitero, come è possibile verificare dal Decreto che ha stanziato i fondi.

Avevamo chiesto di organizzare un’assemblea pubblica, perché progetti che cambiano definitivamente la morfologia del paese andrebbero prima condivisi con la cittadinanza trattandosi di “bene pubblico”, beh, i lavori sono partiti ma la cittadinanza non è stata coinvolta.