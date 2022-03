'Santa': Sibelius Festival, anteprima con conferenze e concerti - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Sibelius Festival

Un breve ciclo di 3 concerti e 3 conferenze, è così connotata la “Anteprima festival 2022”, che precede la VII edizione (settembre 2022) del festival internazionale nato nel 2015 e dedicato alla vicenda Musicale – Culturale Scandinava e del Nor Europa in generale da fine ‘800 alla contemporaneità. Le conferenze (7,11 e 13 Aprile, ore 18 presso Hotel Jolanda) sono a cura del Direttore Artistico Federico Ermirio, incentrate sul Poema Sinfonico, genere affermatosi in tutta Europa dal Romanticismo, entrato nella produzione di moltissimi Compositori fino a tutto il Novecento.

Primo concerto a Santa Margherita Ligure (Villa Durazzo, 8 Aprile ore 18), recuperando l’appuntamento cancellato lo scorso autunno, per allerta meteo. Protagonista lo straordinario Trio Gustav, con musiche di Sibelius, Rachmaninov, Grieg e Brahms.

Il breve ciclo si sposta a Chiavari, con un secondo concerto: Duo “Novus Modus Vetus”: Iris Faceto, viola da gamba e Dario Destefano, violoncello, presso Palazzo Rocca (9 Aprile, ore 18,30) in collaborazione con l’Associazione “Tecnica Mista – Arte a Chiavari”. Terzo concerto il 4 Giugno a Sestri Levante, in collaborazione con “Il Convivio del Tigullio”, alle ore 18 (sede in definizione). Protagonista il “Duo Novae”: due interpreti di altissimo livello, concertisti di fama internazionale e docenti presso il Dipartimento di Musica dell’Università di Las Vegas: Ambroise Aubrun, violino – Kate Hamilton, viola.

Ingresso libero a tutti gli appuntamenti, previa prenotazione con un messaggio al 3392151696 o inviando mail a sibeliusfestival@gmail.com.