'Santa': ambulatori, protocollata petizione che ne chiede l'apertura - LevanteNews

Da Marco Marchi

Oggi sono state consegnate e regolarmente protocollate presso il comune di Santa le firme dei cittadini Sammargheritesi che chiedono l’apertura costante e funzionale della piastra ambulatoriale. Tale piastra ,inaugurata in pompa magna dai vertici asl4 e dagli amministratori comunali,non è mai entrata in funzione in maniera totale da soddisfare le esigenze dei cittadini ma soltanto in modo parziale e comunque insufficiente. Per esempio attualmente anche per un banalissimo prelievo o si va in laboratorio privato convenzionato con attese lunghe o si va all’ospedale di Rapallo .

Tra l’altro i risultati delle analisi si potrebbero avere tramite totem ubicato dentro la piastra ma essendo i locali chiusi è inutile averlo ed allora i cittadini consigliano l’installazione all’ingresso degli uffici comunali.

Con queste firme si chiede al sindaco ed al delegato alla sanità l’ impegno di fare pressione pressi i vertici asl4 e di risolvere il problema .Speriamo che il delegato alla sanità capisca le esigenze dei cittadini e dimostri che la delega che gli è stata conferita abbia un senso.