Regione: il calendario delle Commissioni - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni

1° Commissione: Affari generali e istituzionali; Bilancio

lunedì 28 marzo 2022, alle ore 10

ordine del giorno:

Disegno di legge 103: Disciplina dell’organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria.

***

2° Commissione: Salute; Sicurezza sociale

lunedì 28 marzo 2022, alle ore 15.30

ordine del giorno:

Approfondimento in merito alle criticità determinatesi per il personale a seguito dell’affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche.

Sull’argomento si svolgeranno le audizioni del direttore generale di A.Li.Sa., del presidente di A.N.T.A.B., dei segretari regionali del Comparto Commercio e Metalmeccanici di CGIL, CISL e UIL e Responsabile RSU Althea Italia spa.

***

4° Commissione: Territorio; Ambiente

Giovedì 31 marzo 2022, alle ore 11

argomento:

– Incontro con l’Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture, Rifiuti, Ambiente e Difesa del Suolo, Protezione Civile, Emergenze in merito all’emergenza ucraina derivante dalla crisi bellica in atto.

***

3° Commissione: Attività produttive; Cultura; Promozione; Lavoro

Giovedì 31 marzo 2022 – alle ore 15.15

ordine del giorno:

1) Parere: Approvazione dei Programmi Interregionali Italia-Francia Alcotra 21-27 e Interregionali Italia Francia Marittimo 21-27

2) Audizione del Commissario straordinario per il completamento raddoppio linea ferroviaria Genova – Ventimiglia e potenziamento tecnologico e Amministratore delegato di RFI in merito al completamento della linea ferroviaria Finale – Andora (raddoppio del ponente ligure) e alle ripercussioni per il settore agricolo e le aree che saranno coinvolte dal nuovo tracciato ferroviario