Recco: cinghiale investito muore lungo la 333 - LevanteNews

Nella notte un mezzo ha investito un cinghiale a San Rocco di Recco, lungo la provinciale 333. L’animale presentava una profonda ferita alla testa e bordi strada vi erano frammenti di vetro caratteristici di fanale da auto. Quindi non è stata una morte per malattia e questo lo scriviamo per evitare ogni possibile altra interpretazione.

Sul posto si sono recati prima i carabinieri e poi il comandante della polizia urbana Walter Schenone con il responsabile dell’Ambiente. Sono state attivate le procedure per rimuovere il cinghiale e conferirlo in apposita discarica. Anche se prima verranno effettuati gli esami di rito.