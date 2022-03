RASSEGNA STAMPA. Covid in Asl-4, ancora 144 nuovi contagi - LevanteNews

Oggi, venerdì 25 marzo, auguri a Lucia. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Proverbi: “A colpa vecchia, pena nuova”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Ieri in Asl 4 sono stati 144 i nuovi casi; i pazienti ricoverati sono 21 di cui uno in rianimazione”; “Sestri e Lavagna prorogano i dehors fino ad ottobre”. Ucraina: “Profughi negli hotel, poche adesioni”; “Quattro famiglie di rifugiati a Cogorno”.

Sestri Levante: violenza di genere, istituzioni a confronto. Sestri Levante: stasera scatta Nassalonga. Casarza Ligure: bandi per i fondi “rigenerazione”, ecco i progetti. Chiavari: Hi-Lex parte l’appello a Berrino. Chiavari: sondaggio sulla raccolta differenziata, Aprica promossa. Chiavari recupera la Fiera domani e domenica. Chiavari: raccolta sangue in piazza. Chiavari: L’Economic Forum fa rotta sul turismo. Chiavari: domani apre il grand’hotel Fara. Chiavari: nuovo depuratore, il Pd va all’attacco.

Rapallo: “Chiosco della musica nell’anarchia”. Rapallo: Laura Tassara a Italia’s got talent. Santa Margherita Ligure: filarmonica , il nuovo presidente è Claudio Bozzo. Santa Margherita Ligure: nei fine settimana decollano gli idrovolanti. Portofino: contenzioso tra l’Area Marina e Bisson che non paga il dovuto per immergere i suoi vini nei fondali. Portofino: sì dei 5 Stelle al parco con sette comuni

Camogli: ecco il libro di matematica degli studenti. Camogli: arriva Borgo office per lo smart working. Camogli: nuova sede in via Figari per il consorzio Tassano. Recco città dello sport: impianti, investiti 5 milioni.

Orero: amiche in bottega, riapre negozio a Pian dei Ratti.