Portofino: spento il rogo limitato a un ettaro; il grazie di Viacava - LevanteNews

Dopo due notti trascorse sul monte di Portofino in località Casone dai vigili del fuoco di Rapallo e dai numerosi volontari impegnati nell’opera di spegnimento del rogo appiccato da mano, al momento anonima, nel primo pomeriggio di mercoledì, l’incendio è stato ora dichiarato ufficialmente spento.

A tirare un respiro di sollievo è Matteo Viacava, sindaco di Portofino e presidente del Parco regionale di Portofino che si era recato subito sul posto: “Desidero ringraziare tutti i vigili del fuoco ed i volontari impegnati nell’operazione di spegnimento e di bonifica e l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone che ha inviato un canadair e due elicotteri, uno dei quali è capace di trasportare una quantità d’acqua superiore a quella dell’aereo. I danni sono limitati a un ettaro di macchia mediterranea”.

Viacava ricorda anche che l’incendio era stato circoscritto grazie ad una serie di circostanze favorevoli per la presenza dell’impianto antincendio, sempre manutenzionato e perfettamente funzionante; al fatto che una zona attigua a quella bruciata era stata recentemente ripulita dal personale del Parco regionale; che la strada di servizio proveniente da Portofino Vetta – Pietre Strette aveva permesso il rapido arrivo di vigili del fuoco e volontari.

Spento l”incendio nella stessa serata di mercoledì, il fuoco insidioso ha continuato però a divorare lentamente le radici che risentono anch’esse della siccità e che in alcuni casi potrebbero costituire la “miccia” che trasporta il rogo in zone limitrofe a quella incenerita. Per questo, e fino a che non si sono più viste tracce di fumo, è stato necessario monitorare la situazione in una zona particolarmente impervia.