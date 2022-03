Portofino: il fuoco cova ancora sotto la cenere - LevanteNews

Seconda notte trascorsa sul monte di Portofino in località Casone dai vigili del fuoco di Rapallo e dai numerosi volontari impegnati nell’opera di spegnimento del rogo appiccato da mano, al momento anonima, nel primo pomeriggio di mercoledì. L’incendio era stato circoscritto grazie ad una serie di circostanze (l’acquedotto antincendio e la strada di servizio che ha permesso ai mezzi lo spostamento rapido) e al massiccio impiego di personale a terra, di un elicottero e di un canadair.

Il fuoco insidioso divora però lentamente le radici che risentono anch’esse della siccità e che potrebbero costituire la “miccia” che trasporta il rogo in zone limitrofe a quella incenerita. Per questo, e fino a che non si vedranno più tracce di fumo, sarà necessario monitorare la situazione in una zona particolarmente impervia.