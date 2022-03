Portofino: i toponimi e le belle immagini di Valdo Albieri - LevanteNews

Da Valeriua Ravella

Valdo Albieri, meccanico di Santa Margherita Ligure ormai in pensione, ha una storia davvero originale: da sempre appassionato di mare, e non potrebbe essere altrimenti dato il suo vissuto, ha all’attivo miglia e miglia effettuate in apnea, da subacqueo esperto, in particolare nell’Area Marina Protetta di Portofino. Valdo può dire con orgoglio di conoscere l’area come le sue tasche: negli anni ha documentato con passione e certosino impegno ogni singola caletta, ogni singolo anfratto, con l’intento di lasciare un’eredità importante alle nuove generazioni, affinché questo immenso patrimonio di conoscenze non venga perduto.

Fra i suoi maestri Folco Quilici e Franco Ciaccia, coi quali si è immerso più volte ed ha condiviso la sua passione. Nelle sue immersioni in apnea ha raccolto immagini splendide e inedite, che ha editato in un video consegnato in dono agli amministratori dell’area e per il quale ha ricevuto encomio e riconoscimenti. Le sue riprese sono state effettuate interamente in apnea, senza alcuna barca in appoggio, a una profondità non superiore ai 20 metri, naturalmente nel pieno rispetto della fauna marina. Ma Valdo non si è fermato qui.

Video di questo tipo ovviamente ne esistono già molti, ma la sua intuizione innovativa è stata di associare l’immagine satellitare di ogni singolo anfratto alle immagini del fondale corrispondente. Sovrapponendo graficamente anche il nome originale delle singole calette, antico e sconosciuto ai più, ha reso la sua opera unica nel suo genere.

Da questo lavoro è nata l’idea di realizzare anche un manifesto dei toponimi costieri del Promontorio di Portofino, impresa brillantemente riuscita grazie anche al prezioso aiuto di Giorgio Massa, dell’ AMP, che ne ha curato il progetto grafico, e alla collaborazione di Oreste Botto per la ricerca dei toponimi: tra punte, scogli, baie e cale sono stati individuati e censiti ben 288 toponimi.

La particolarità di questo lavoro risiede nel fatto che i toponimi raccolti su questa carta non si trovano nei documenti ufficiali ma sono stati tramandati oralmente nel tempo, giunti inalterati o con lievi modifiche sino a noi. La loro conoscenza, in passato, era fondamentale per i pescatori e per coloro che avevano necessità di indicazioni precise. Oggi sono curiosità, ma il fatto di trascriverli e di realizzare una carta rappresenta un’eredità per le generazioni future, affinché non se ne perda la memoria.

Ma Valdo va avanti, deciso e determinato, e vuole fare ancora di più: ha deciso infatti di realizzare un libro illustrato interamente dedicato al Promontorio di Portofino e ai suoi fondali. Ed ha appena realizzato in autonomia una nuova serie di immagini video, con utilizzo di drone, dedicato all’Ente Parco di Portofino, disponibili su richiesta.

I Toponimi rappresentano i nomi locali dei luoghi. Quelli raccolti in questa carta non si trovano sui documenti geografici ufficiali ma sono stati tramandati oralmente nel tempo ed alcuni sono giunti inalterati o con lievi modifiche sino a noi. Quando l’economia locale era basata su lavori antichi legati al mare, la conoscenza dei toponimi era fondamentale per garantire interazioni e per indicare precisamente i luoghi.

Oggi questi toponimi sono una curiosità, ma riportarli in questa carta è parso essenziale prima che vengano del tutto dimenticati dalle generazioni future.

Ideazione progetto, conoscenza e ricerca toponimi: Valdo Albieri e Oreste Bozzo. Carta modificata da materiale di Regione Liguria e realizzata da AMP Portofino. Un particolare ringraziamento a: Andrea e Giovanni Massone, Filippo Maggiolo, Simone Gambazza, Mario Scevola, Giacomo Bruno, Lauro De Angelis, Mario Aloisio, Roberto Cavagnaro, Gianfranco Repetto, Benedetto Mortola, Andrea Delpino. Progetto grafico Giorgio Massa.

Fonte: carta dei Toponimi Costieri del Promontorio di Portofino

1. Promontöio da Tōrretta *

2. Câa Grande – Câa de Cànne *

3. Câa d’Aže * (Conca d’Arze)

4. Bàgno de Donne

5. Punta Bàgno de Donne

6. Câa de Prîa de Câo? – Câa de Corzétto? *

7. Punta de l’Agōggia

8. Punta do Pedale

9. Ciàzza Lunga

10. Madònna de l’Ægoa

11. Sōtta e Gae

12. Scâ di Fràtti – Scâ da Sarvea *

13. Punta da Sarvea

14. Schêuggio da Carêga

15. O Fōrno

16. Spiâgia do Castéllo de Pägi

17. Punta do Castéllo de Pägi

18. Scainâ do Menestra

19. Pägi

20. Punta de Niasca

21. Niasca

22. Trei Pin

23. Agōggia

24. Mànzo

25. Punta Cajega

26. Anéllo

27. Tànn-a do Præve

28. Da l’Ommo

29. Bâia do Cannōn – Figao

30. Sécche de Ménoe

31. Pê de l’Öca

32. A Sanitæ

33. Portofin

34. Ciapélla

35. Gròtta Azùrra

36. A Putella

37. Punta do Cōppo (O Faretto)

38. Casci

39. Cavallo

40. Posta de l’Oia

41. L’Oia

42. Punta de l’Oia

43. Bataia

44. Segajo

45. Secche do Pun

46. Ouröra

47. Roccōn

48. Pigna

49. Da-o Grìllo

50. In sciô Corno

51. Punta do Câo

52. Fenestra

53. Mûsccio

54. Mignognia

55. Caladda

56. Infèrno

57. Èrto

58. Ciappuea do Cusciallo

59. Sciûscello

60. Dä Sòtta

61. Nâve

62. Schêuggiotto

63. Sōtta l’Òrto

64. Sōtta Sàn Zòrzo

65. Pōssa di Gatti

66. Banche

67. Tacca da Baracchinn-a

68. Cadea

69. In ta Cruea

70. Santa Gà

71. Galera

72. Ria

73. Tögniâ

74. Secche

75. Vitrâ – Vitraro

76. Dä Madònna do Vitrâ

77. Martinello

78. Sécche do Can

79. Sécche de Drénto

80. Schêuggio do Alfredo

81. E Pōsse

82. Derê a Ciànetta do Giàsso

83. Ciànetta do Giàsso

84. Giàsso

85. Ria do Giàsso

86. Pertûzo

87. Punta do Giàsso

88. Pósto Nêuo (Nêuvo)

89. Schêuggio do Ba do Pin

90. Câa Vexinâ – In Vescinee

91. Fossôu da Ciaza

92. O Bàsso

93. Ria da Rapallinn-a

94. Rapallinn-a

95. Sécche da Rapallinn-a

96. Cànto da Rapallinn-a

97. Èrto de Buexin – Artâ

98. Sécche de Buexin

99. Schêuggio du Moemmu

100. Battigia de Buexin

101. Buexin

102. Fiena de Buexin

103. Scàrmo de Buexin

104. Cànto da Bōtte

105. Ciànetta de Fasce

106. Dôve Sciûsce o Mâ

107. Carêga de Levànte de Fàsce

108. E Fasce

109. Carêga de Ponénte de Fàsce

110. Sécche de Fàsce

111. Relitto

112. Schêuggio Lungo do Derrûou

113. O Fusuelo

114. Sécche do Derrûou

115. Derrûou

116. Ciàppōn do Derrûou

117. Prîa ch’a Mesce

118. Schêuggio Grosso

119. Da l’Êuvo

120. Cànto da Bassighea do Rufinâ

121. Sécche de Crâve

122. Fischietto

123. Fregante

124. Rufinâ

125. Schêuggio de Masin

126. Sōtta Grinda – Ciànetta

127. Schêuggi de Mattei

128. Sécche do Rufinâ

129. Schêuggio di Musai

130. Ria do Rufinâ

131. Recantin de Rufinâ

132. Prîa de Mêzo Mōnte

133. Banca de Levànte

134. In ta Fenestra – Gròtta

135. Banca de Ponénte

136. Sant’Àngei

137. Tésta do Liōn – L’Ommo

138. Fossôu do Roscignêu

139. Câo de Co

140. Raieu

141. Lapide

142. Sécca da Lapide

143. Punta Carêga

144. O Sécco

145. Caregadô

146. In te Gagioe

147. Fusotto

148. Punta da Cömbæa

149. Cömbæa

150. Tann-a da Cömbæa

151. Ria da Cömbæa

152. Ciànetta do Dragōn

153. Dragōn

154. Sōtta l’Anciôa

155. Cànto do Dragōn

156. Ciànetta

157. Schêuggi Derrûe

158. O Péuzzotto

159. Punta Crôxe

160. Ta Riasa (Cristo Abissi)

161. Battinetta

162. Bōffo

163. Cànto da Secca

164. Punta da Secca

165. In ta Fagiann-a

166. Punta de Foa

167. Punta da Cheta

168. Cheta

169. Pämella

170. Puntetta

171. San Fertusu

172. Punta da Camia

173. In tō Fossôu

174. Sōtta Mortâ

175. In Mortâ

176. E Fasce

177. In scê Ciappe

178. Sōtta e Fasce

179. O Pin de l’Artûa

180. Lisuoto

181. Punta de l’Indian

182. In scî Muri

183. Punta Fasce

184. Sōtta a Tōrretta

185. Punta d’Urpe

186. Ciappa da Cäsinn-a

187. O Peu

188. Cànto da Madònna

189. Punta da Tōrretta

190. Scalétta

191. Punta de Foa

192. Da l’Ægoa

193. Gianchétto

194. A Tacca

195. L’Eugétto

196. Ciappuea Derrigûa

197. Câa de l’Öo

198. Dä Grossa

199. In scê Ciànn-e

200. Grossa do Lailo (Lælo)

201. In Lailo – In Lælo

202. Muri de Levànte

203. Muri de Mezzo

204. Muri de Ponénte

205. Tann-a de l’Ostê – T. di Pescôi

206. Ciappélla

207. Grossa da Ciappélla

208. Carmêlo

209. Grossa de Carmêlo

210. Dä Baracca

211. Fossôu do Brassettu

212. Brasétto de Levànte

213. Gùscia do Fòulo

214. Brasétto de Ponénte

215. Baracca o Grōnda- In ta Tann-a

216. Naita – In tō Staggio

217. Silûro

218. Nâe

219. Cànto da Nâe

220. Punta da Nâe – A Campànn-a

221. Trabûcco

222. Tann-a do Ermitta

223. Tann-a de Sōtta l’Ægoa

224. Dä Balénn-a – Sōtta l’Ægoa

225. Schêuggio de Sōtta l’Ægoa

226. Bèllua

227. Punta do Bussego

228. Battûa

229. Cànto da Punta do Bussego

230. Pinello

231. Crêuzo

232. Fîgo

233. Ciapuea da Pighêuggia

234. Punta da Pighêuggia – Tignōsa

235. Cànto da Pighêuggia

236. Bogeu

237. Tersu (Terso)

238. Grōnda

239. Cànto da Ciappa

240. Scollôu de Levànte

241. Barcōn

242. Ciappa

243. Caméllo

244. Chêuio

245. Puntadda

246. Ïsoela

247. Polexin

248. Ciapélla

249. Scâlette

250. Scollôu de Ponénte

251. Bàlla da Pûgna

252. A Musea

253. A Preiza

254. Sōtta i Èrxi

255. Pòrtixeu da Fôxe – Scâ da Fôxe

256. In scia’ Nêua (Nêuva)

257. Schêuggio de Àncoæ o da Peixe

258. Rōndanìnn-a

259. Schêuggi Grosci

260. Da-o Moìn

261. Da Picasso

262. Ciàzzetta

263. Schêuggio da Lélloa

264. Schêuggi do Möu

265. Punta do Sca’

266. Scâetto do Generale – Villa do Magiô

267. Da-e Cànne

268. Pesalino

269. Scâ de Rocco

270. Pesale

271. Schêuggio da Bitêga (Bûttega)

272. Schêuggio da Câva

273. Câva

274. Punta da Câva

275. A Çêxa

276. O Caregadô

277. Ciàzzon

278. Derrûou – Roìnn-a

279. Scciàppe de Làrdo

280. Spiâgia do Pin

281. Fossôu de Cannette

282. Schêuggio Formîgoin

283. Spiâgia do Formîgoin

284. Schêuggio de Dêxe Ôe

285. A Meìzoa

286. Da-i Mèrli

287. Ballōn

288. Puntetta