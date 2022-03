Pallanuoto M/ Bogliasco: "Orgoglioso dei ragazzi, con l'Imperia stesso spirito di Camogli" - LevanteNews

Dal Bogliasco 1951

Una Vassallo per amica. Nei prossimi due mesi la piscina di Bogliasco diventerà ancor di più la casa dei ragazzi di Daniele Magalotti.

Ben sei dei prossimi nuovi impegni, quelli che separano i biancazzurri dalla fine della regular season, avranno infatti come teatro lo stadio del nuoto levantino. Una lunga striscia di partite interne nelle quali far valere il fattore campo, soprattutto ora che le misure governative anti-Covid permetteranno, a partire dal primo aprile, una presenza di pubblico pari a 75% della capienza dell’impianto.

Ad inaugurare questo sestetto di gare casalinghe sarà la sfida domani contro l’Imperia, squadra in piena corsa per un posto nei play-off che già all’andata seppe far sudare parecchio Guidaldi e compagni. “Per noi partite facili non ce ne sono – avvisa il ds biancazzurro Gianni Fossati – L’allenatore lo ripete sempre ai ragazzi e non mi sento di dargli torto. Del resto basta sottovalutare un minimo l’avversario per trovarsi in grandi difficoltà contro chiunque. L’Imperia è una formazione molto ben organizzata e preparata, con diverse individualità interessanti. Se non la affronteremo con la giusta fame può diventare un ostacolo difficile. Spero che i ragazzi non si facciamo trovare impreparati, come purtroppo è avvenuto più di una volta in questa stagione. In poche parole servirà lo spirito visto a Camogli sabato scorso, senza eccessi di personalismi o fretta di chiudere subito la pratica”.

A proposito della gara del Boschetto, Fossati desidera elogiare pubblicamente la sua squadra dopo la bella vittoria ottenuta sabato scorso in casa dei camoglini: “Devo fare i complimenti all’allenatore e ai ragazzi perché, malgrado qualche defezione importante, non si sono lasciati travolgere dai problemi ma hanno affrontato la gara nel modo giusto. Devo ammettere che alla vigilia nutrivo qualche timore per il fatto di giocare in una vasca difficile, per di più senza la presenza del pubblico, il che è un peccato per un derby così bello. Invece abbiamo condotto la gara quasi sempre, fin dall’inizio, portandola poi in porto meritatamente”.

Il successo di Camogli restringe ancor di più la lotta al vertice del Girone Nord di A2 ad un duello con la De Akker Bologna, staccata di un punto dai bogliaschini ma con una gara da recuperare: “Tra tre settimane andremo a giocare a Bologna e sono curioso di misurarmi con loro che sono senza dubbio una corazzata. Anche se ritengo che pure noi non siamo messi così male…Purtroppo ci arriviamo virtualmente dietro in classifica, in virtù del pareggio in casa del Como. In quel occasione avremmo anche potuto chiedere il rinvio, visto le quattro positività al Covid che avevamo in squadra. Ma abbiamo voluto andare a giocare ugualmente, comportandoci in maniera estremamente sportiva. E per questo comportamento lodo la mia società”.

Come tutte le gare interne dei bogliaschini, anche la sfida agli imperiesi sarà visibile sulla pagina Facebook ‘Bogliasco 1951’, con telecronaca diretta a partire dalle 18.