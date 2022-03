Le “Stelle nello Sport” nelle scuole con Orientamenti School - LevanteNews

Una grande “squadra” per portare nel mondo della scuola valori e cultura dello sport. E’ una delle missioni più importanti di Stelle nello Sport, progetto giunto alla 23° edizione.

Da Francesco Bocciardo a Paola Fraschini, passando per Luca Baldini, Emma Quaglia, Giacomo Falcini, Andrea Fondelli. Sono numerosi i “talent” che, intervistati da Marco Callai, incontrano gli studenti nell’ambito di “Una Classe di Valori”, con il supporto di Orientamenti School, il progetto di sistema di Regione Liguria che sostiene scuole e famiglie durante tutto l’anno per aiutare i ragazzi a compiere scelte consapevoli e informate per il proprio futuro.

“Campioni, tecnici e dirigenti trasmettono attraverso le proprie esperienze, cultura e principi dello sport – sottolinea Ilaria Cavo, Assessore regionale all’istruzione e politiche sociali – ma fanno anche conoscere il loro mondo e le sue opportunità di lavoro. Un percorso molto importante quello di Stelle nello Sport che coinvolge migliaia di studenti”.

Tra le scuole coinvolte ci sono IC Foce, Ic Quarto, IC Rapallo-Zoagli IC Savona 3 e Contubernio d’Albertis. A tutte le scuole della Liguria è anche dedicato il concorso scolastico “Il Bello dello Sport” che permette a studenti di primaria e secondaria di primo grado di raccontare o disegnare il loro punto di vista sullo sport. Lo scorso anno sono stati ben 6.422 i testi e disegni realizzati da quasi 70 Istituti.

“Il valore di Stelle nello Sport è trasversale. Lo sosteniamo con grande convinzione perché riguarda giovani, cultura e sociale”, sottolinea l’Assessore regionale all’istruzione e politiche sociali Ilaria Cavo. “Pensare che raggiunga oltre 15 mila studenti è un grande stimolo, è portatore di valori nelle scuole e lo fa anche attraverso la partnership con ‘Orientamenti School’. Ad aprire gli incontri è stato Francesco Bocciardo davanti a una platea di 800 studenti collegati da tutta Italia. Ma Stelle nello Sport diventa anche ‘Sportability’ dove lo sport assume ancora di più un valore sociale ed inclusivo. Dopo il grande successo dello scorso anno il 17 settembre tornerà alla Sciorba lo ‘SportAbility Day’, evento dedicando agli sportivi di tutte le abilità. Grazie all’impegno quotidiano sul canale sportabilityliguria.it, c’è poi la possibilità di porre sempre di più attenzione ai valori dell’inclusione sociale: ecco dunque lo sport nel senso più alto e importante del termine non solo agonistico, ma di condivisione”.

Da 23 anni Stelle nello Sport promuove eventi, incontri e attività per diffondere cultura e valori dello sport in tutta la Liguria. Un impegno quotidiano al fianco di Federazioni e Associazioni sportive, Scuole ed Istituzioni, portato avanti sotto l’egida di Coni e Cip Liguria con il patrocinio e sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova. Non solo una vetrina per tutte le realtà sportive liguri, ma anche e soprattutto uno strumento per avvicinare i giovani allo sport, favorire integrazione e inclusione attraverso lo sport e rendere sempre più grande la “rete” che ogni anno sostiene in modo significativo l’Associazione Gigi Ghirotti.

“Il progetto Stelle nello Sport è arrivato alla 23esima edizione grazie ai quei valori che lo sport sa trasmettere”, sottolinea il Sindaco di Genova, Marco Bucci. “Come amministrazione stiamo investendo molto sullo sport come strumento di inclusione, di crescita e di promozione della città. Ricordiamo che Genova sarà Capitale europea dello Sport nel 2024 con centinaia iniziative rivolte ad atleti e cittadini di ogni età: sarà un importante momento per la valorizzazione delle nostre bellezze, nel solco che è già stato tracciato da The Ocean Race che, con l’arrivo della regata internazionale nel 2023, farà di Genova la capitale mondiale della vela. Il movimento – prosegue Bucci – è benessere, condivisione di obiettivi e passione, a partire dai più giovani. Stelle nello Sport, che ha anche il merito di dare importanza a tutte le discipline in modo trasversale, sarà un’occasione per apprezzare i nostri atleti e le nostre eccellenze”.

Tutti gli aggiornamenti su attività, contest, iniziative benefiche ed eventi sono visibili sul sito www.stellenellosport.com così come sui social di @stellenellosport.