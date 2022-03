Chiavari: via Jacopo Rocca, bonifica per rimuovere una vecchia tubatura in eternit - LevanteNews

Dal comune di Chiavari

Durante le operazioni di rifacimento della rete fognaria di corso Colombo, è stata individuata una tubatura, dismessa e in eternit, all’interno del canale primario delle acque bianche di via Jacopo Rocca.

“Dopo il ritrovamento ci siamo immediatamente attivati per mettere in sicurezza dell’intero tratto, per circa 70 metri. Abbiamo lavorato in sinergia con Ato per dare avvio, il prima possibile, agli interventi di rimozione della condotta della fognatura, ammalorata in più punti, e alla conseguente bonifica del tratto di canale – spiegano il consigliere delegato Ato e al ciclo delle acque, Paolo Garibaldi e il capogruppo di Avanti Chiavari, Federico Messuti – Nel frattempo, stanno terminando i lavori di sostituzione dell’intera rete fognaria di corso Colombo, nel tratto compreso tra largo Ravenna e il sottopassaggio di via Jacopo Rocca. Un intervento importante, che permetterà di migliorare il flusso dell’intera rete e di evitare sversamenti nei canali delle acque bianche”.