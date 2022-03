Chiavari: Elvira Landò commenta il libro sul partigiano "Beppe" - LevanteNews

Riportiamo il commento di Elvira Landò al volume di Pier Sambuceti, Ribelli, in memoria di Mario Ginocchio, partigiano Beppe, edito quest’anno da Internòs:

“È un libro di una settantina di pagine, ed è un testo essenziale. Non vi si legge una parola di troppo.

L’autore ha raccolto documenti e testimonianze per poter ridare volto e anima ad un ricordo che giaceva nel cuore della madre, finché visse, dei fratelli, e dei compagni di lotta. Ma era un ricordo che stava per diventare un’ombra.

È sufficiente lo spazio di due generazioni, a far impallidire le memorie. Anche in un paese, soprattutto se si sta spopolando: i più anziani se ne vanno, gli adulti si sono avvicinati alla città, e anche per loro l’età avanza, i giovani sono altrove, e le cure della vita quotidiana, del lavoro, infine la pandemia…sono altrettanti fattori che concorrono a spegnere le memorie, anche le più importanti per la vita civile, e pure per le relazioni parentali. Per questo, via Mario Ginocchio, ai pochi abitanti di Borgonovo Ligure, non suggeriva più quasi nulla, non faceva memoria.

Eppure, il partigiano Beppe fu uno di quei “ribelli”, che contribuirono con generosità, coraggio e sacrificio della vita, a ricostruire il tessuto civile da cui poté nascere uno stato democratico. Contro la dittatura, che con la Repubblica Sociale tendeva a consolidare lo stato totalitario, a “fascistizzare quanto vi era ancora di fascistizzabile”, con una preparazione sostenuta soprattutto dalla sincera e profonda passione per la libertà, furono i giovani, spesso i giovanissimi, quelli che si impegnarono in una lotta non organizzata se non dalla speranza in una convivenza giusta e civile, dalla conoscenza di una situazione in possibile via di sviluppo, sulla base della collaborazione leale, consapevoli di gravissimi pericoli, ma pure della terribile distorsione dei valori nella realtà sociale, politica, militare, istituzionale quale veniva allora proposta e imposta con ogni mezzo da chi deteneva il potere.

Pier Sambuceti, l’autore, figlio di Giuliana sorella di Beppe, lo ha saputo strappare dal limbo oscuro dove molti eroi vengono a sparire, confusi nella generica e consolidata immagine di quella pagina di storia che viene abitualmente tramandata come Resistenza.

Ma la sua persona, lo sguardo, il tratto, il gesto…?

Tutto questo esigeva di venir richiamato, ritrovato – per gratitudine, per fedeltà storica, per amore –

e finalmente raccontato.

Pier Sambuceti ha trovato le parole più semplici, interpellando i ricordi spontanei di un passato breve ma così intenso da evocare una presenza viva, filiale – nella sua generosa e severa maturità.

Così, da nome di una via, Mario Ginocchio, partigiano Beppe, ritorna a noi con la sua giovane e teneramente autorevole presenza. E ci è caro poterlo conoscere e ricordare, in una memoria condivisa.

I brevi cenni che l’autore dedica ai sacrifici della madre e della sorella di Beppe, Rita, anch’essa attiva tra i partigiani, dicono sobrietà e pudore.

Nelle pagine di questo libro l’autore non si affida ad una narrazione, se non della propria vicenda di indagine e ricerca di documenti, e ai dati che ne ricava alterna riflessioni che confronta con le testimonianze che ancora si conservano.

La figura di Beppe si delinea con efficacia e si incide nella nostra consapevolezza storica, con un’immagine limpida e salda.

Nel ripercorrere le tappe della sua ricerca, l’autore ricostruisce sia l’ambiente dei compagni di lotta di Beppe, sia quello della nostra Liguria montuosa, tale da offrire le opportunità per il tipo di lotta partigiana che dopo l’8 settembre del ’43 riuscì a trasformare un complesso di passioni libertarie e di energie operative in un movimento organico, sia pur variegato nelle componenti, per cultura, estrazione sociale, orientamento politico, ma tuttavia fortemente unito nelle finalità.

La vicenda partigiana di Mario Ginocchio fu di breve durata, circa dieci mesi di attività ininterrotta, se si considera l’ingresso ufficiale nella compagnia (risulta nelle fila del comando di brigata dal 10 aprile 1944).

La sua conoscenza delle montagne dell’entroterra chiavarese, la sua familiarità con un ambiente vario, ricco di nascondigli ma non scevro di pericoli, lo favoriva nel suo muoversi rapido, non visto, per intrattenere rapporti, per conoscere i movimenti dei nemici, per guidare i distaccamenti lontani fra loro…e questo fu forse la causa della sua cattura e della sua morte, cadendo in una imboscata con il suo amico Cinelli Giacomo Croce, il cui corpo fu ritrovato dopo la liberazione. Percorrevano la strada che da Favale di Malvaro porta alla Scoglina, e da lì andavano verso Cichero. Beppe fu sorpreso e colpito poco sotto la cima del monte Pagliaro. Cinell i forse per sfuggire cadde in un dirupo. Era il 29 novembre del 1944.

Pier Sambuceti con sintesi particolarmente efficace ricorda di Beppe i movimenti, le azioni, i rapporti con i compagni che lo videro acquisire un ruolo centrale nella brigata…In modo particolare ricorda la partecipazione alla famosa battaglia di Allegrezze (27 agosto 1944), nonché le motivazioni con cui venne proposto per la medaglia d’argento, o piuttosto – come si suggerisce nel testo stesso dell’istanza – la medaglia d’oro. Che gli venne conferita alla memoria il 25 aprile del 1947.

Tutti lo ricordano tenace, modesto, coraggioso, attivissimo…

L’autore ci coinvolge nella sua ricerca di notizie alternando alle informazioni e ai ricordi dei compagni di lotta molte fonti documentali che recupera via via.. La personalità di Beppe si incide nella nostra memoria, immagine salda e limpida. Il suo carattere, le sue competenze, la sua umanità, la sua determinazione, il suo coraggio, emergono con chiarezza, mentre il suo generoso eroismo, sostanziato di entusismo e di impegno, si illumina dell’ardore con cui spende le sue energie senza risparmiarsi.

Quando cade e muore nell’imboscata, uscendone sconfitto, torturato, accecato, ha appena 21 anni.

Ufficialmente, dopo un impegno di alcuni mesi, era membro della 37 Brigata Garibaldi, e dopo la battaglia di Allegrezze, vicecomandante della nuova Brigata intitolata a Berto, della III Divisione Cichero (Berto era il giovane amico diciannovenne, l’eroe caduto coraggiosamente nel corso della stessa battaglia.)

Nel racconto vengono a definirsi con accurata individuazione i compagni di lotta, come Berto, Bini, Jack, Gimelli, Michy, la Gianna…e non ultimo Bisagno, che già aveva lavorato a Genova all’Ansaldo come lo stesso Mario. In tal modo le testimonianze illuminano non solo la figura di Beppe, ma in modo sobrio ed essenziale anche i suoi compagni.

L’autore ovviamente non si propone di integrare la conoscenza di queste figure, già accuratamente fatte oggetto di studio, ma ne risulta una reciproca luce gettata su Beppe e i più noti “ribelli”. Se ne avvale la comprensione di un universo sostanziato di impegno generoso, di collaborazione fiduciosa sulla base della condivisione non solo degli intenti, ma pure del conforto delle esperienze comuni se pur dolorose, della reciproca fiducia, dell’amicizia consacrata dalle finalità condivise e dal pericolo che sempre incombeva…

Ne discende un’ultima considerazione, circa il titolo “Ribelli”. Era la formula con cui i fascisti intendevano denigrare i partigiani. Si tratta invece di un’espressione, di un lemma che perfettamente corrisponde all’anima del movimento resistenziale.

Ribellione è un modo per impegnarsi ad attuare ciò a cui conduce il senso della responsabilità. Anzi, risponde all’etica della responsabilità.

È consapevolezza che sia possibile, e quindi doveroso, scegliere i criteri della convivenza che si ispirano a giustizia, a democrazia, come affrancamento della vita e soprattutto della coscienza da una condizione di schiavitù. È scelta fondamentale di libertà, di autonomia, di valori: sentita e compiuta per la comunità degli uomini, e non per sé soli. Per questo, se è necessario, si dona la vita.

Aggiungo una considerazione sulla presentazione ad opera dello storico Sandro Antonini, che molti autorevoli studi, con passione, rigore e competenza, ha dedicato alla storia e alle storie della Resistenza. Si tratta di pagine essenziali ed esemplari, che collocano in giusta luce di autorevolezza la figura del giovane “ribelle” partigiano Beppe, e anche di queste sapienti pagine gli siamo grati”.