Chiavari: Consacrazione della Russia e dell'Ucraina a Maria - LevanteNews

Nella suggestiva cornice della chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie, il vescovo monsignor Giampio Devasini ha celebrato la solenne Eucarestia in occasione della festività dell’Annunciazione. Al termine della Messa il vescovo ha pronunciato la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria del mondo intero, nonché della Russia e dell’Ucraina come chiesto da Papa Francesco in ottemperanza al desiderio della Madonna, così come era stato espresso a Fatima nel 1917 ai tre Pastorelli.

A questo storico momento di preghiera ha partecipato con grande intensità un numero di fedeli compatibile con le dimensione dell’edificio religioso.