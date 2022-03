Camogli: luogo ideale per il lavoro da casa con vista mare - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Festival della Comunicazione

Borgo Office, il circuito nato nel 2021 per favorire i soggiorni in smart working nei borghi più belli d’Italia, sbarca a Camogli con una proposta inedita di “ricettività diffusa”.

Grazie alla collaborazione con il Festival della Comunicazione e il Comune di Camogli, l’obiettivo del progetto è, da un lato, di consentire il lavoro da remoto in un contesto meraviglioso per dodici mesi l’anno, e, dall’altro, di contribuire ad incentivare il turismo nel borgo marinaro anche nei periodi solitamente meno richiesti (bassa stagione e giorni feriali).

Per ottenere questo risultato, è stato ideato un esclusivo pacchetto “Working Week” dal lunedì al venerdì, contenente alloggio e workdesk panoramico con Wi-Fi e vista mozzafiato sulla baia, prodotti enogastronomici a km 0 per far conoscere le eccellenze del territorio, esperienze varie sul posto e una card di sconti dedicata all’ospite da utilizzare in numerosi esercizi commerciali locali, così da coinvolgere l’intero borgo nel progetto.

Spiega Federico Pisanty, fondatore di Borgo Office: «Dopo aver raggiunto in quest’anno oltre 40 borghi, abbiamo ritenuto che fosse ora importante identificare un borgo-bandiera da proporre come vero e proprio hub dello smart working, in virtù di doti speciali dal punto di vista paesaggistico, culturale e della vivibilità: Camogli risponde in pieno a questo profilo, forte della sua notorietà e della sua attrattività in tutte le stagioni. La possibilità di alternare sessioni di lavoro da remoto “vista mare” e momenti per il tempo libero rappresenta per il nostro pubblico il non plus ultra dello smart working».

«Il Festival della Comunicazione ha tra le proprie grandi linee d’azione il dare valore al territorio di Camogli, la promozione dell’innovazione e l’esplorazione dei nuovi modi di comunicare e di vivere la cultura. E in questo senso lo smart working, la sostenibilità e i modi di lavorare alla frontiera della tecnologia sono elementi che consideriamo parte centrale della nostra mission», raccontano i direttori del Festival della Comunicazione Danco Singer e Rosangela Bonsignorio. «Obiettivo del Festival, che ha raggiunto da anni un ruolo di primo piano nel panorama nazionale, è anche rendere Camogli un punto di riferimento turistico, che attragga talenti, faccia circolare idee, e sia sempre più un borgo stimolante non solo dal punto di vista paesaggistico ma anche intellettuale e intellettivo. Un crocevia di grandi personaggi della cultura, dell’innovazione, della scienza, dello spettacolo e dell’economia, in cui professionisti e smart worker possano sentirsi a casa».

«Camogli, notoriamente uno dei borghi più belli d’Italia, è un luogo che accoglie i propri turisti e ha molto da offrire in qualunque momento dell’anno. Potere ospitare nel nostro Comune persone che – grazie alla tecnologia – verranno qui al contempo per lavorare e apprezzare la città è per noi un enorme valore, a maggiore ragione per la forte sinergia che questa iniziativa ha con le attività locali, con il Festival della Comunicazione e con l’ambizione di fare di Camogli un luogo turistico da vivere tutti i giorni dell’anno», spiega il Sindaco di Camogli Francesco Olivari.