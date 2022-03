Camogli: da lunedì senso unico alternato in via Figari per 5 giorni - LevanteNews

Dal Comune di Camogli

Riceviamo da Iren la seguente comunicazione:

Sostituzione di un tratto di condotta dn 100 mm nella Via Figari all’altezza del civico 8 – 10.

A seguito delle numerose perdite riscontrate in passato e alle due perdite in atto e più volte sollecitate dal Vs ufficio, informiamo che Lunedi 28 Marzo provvederemo a sostituire un piccolo tratto di condotta della lunghezza di circa 20 metri sulla carreggiata in direzione monte.

I lavori verranno svolti con l’ausilio del semaforo e dureranno 5 giorni, condizioni meteo permettendo.