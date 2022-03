Camogli: auto si ribalta in corso Mazzini, un ferito - LevanteNews

Un pensionato di 83 anni, S.O. nel primo pomeriggio si è ribaltato con l’auto, una Fiat Panda, in via Mazzini (alta) a Camogli. Saliva verso Ruta quando per motivi al momento sconosciuti, ha urtato un’auto parcheggiata e si è poi ribaltato. Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Camogli e la polizia urbana, ma per estrarre l’uomo, di corporatura robusta, è stato nmecessario l’interevento dei vigili del fuoco di Rapallo che hanno aperto il portellone posteriore, tagliato i montanti dei sedili anteriori per estrarlo. Il paziente non ricvordava nulla dell’impatto con l’auto parcheggiata; le sue condizioni erano tuttavia discrete; è stato trasportato al San Martino per esami in codice giallo.

Durante i soccorsi, e fino alla rimozionme dell’auto, il traffico proveniente da Ruta è stato deviato in via Risso.

L’uomo, per anni autista della Cooperativa pescatori Camogli è persona molto stimata e apprezzata e la notizia è subito corsa di bocca in bocca.